Choquehuanca reclama por caso Chávarry : "Que respondan por 'coincidencias'"

El último sábado, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictaminó el impedimento de salida del país por 9 meses contra Pedro Chávarry por la comisión de cuatro presuntos delitos. El fundamento para la medida fue la orden que habría dado el exfiscal de la Nación para los tres agentes de la PNP y así poder violentar el lacrado de una oficina para sustraer tres cajas con información aún desconocida.

Es en este escenario en el que la congresista oficialista Ana María Choquehuanca criticó las constantes mentiras del ahora fiscal supremo, quien aseguró en primer lugar que no se encontraba cuando robaron las pruebas o que su encuentro con la asesora Rosa María Venegas haya sido "coincidencia".

"Que todos respondan por estas descaradas 'coincidencias'", resaltó la representante de Peruanos por el Kambio a través de su cuenta de Twitter, en el que también pidió "no más obstrucción, no más impunidad" alegando que era lo que "el Perú reclama, lo exige".

"No estuve cuando robaron las pruebas"

"Me encontré con mi asesora por casualidad"

Aseguraba cínicamente Chávarry.

Que todos respondan por estas descaradas "coincidencias".

No más obstrucción. No más impunidad. El Perú lo reclama, lo exige.