Dictan impedimento de salida del país para Pedro Gonzalo Chávarry

Pocas horas después de tener en sus manos el informe que recomendó denunciar a Pedro Gonzalo Chávarry por el ingreso ilegal a oficinas lacradas, la nueva fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, sabía que debía tomar acciones.

El juez de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, Hugo Núñez Julca, ordenó el impedimento de salida del país contra el fiscal supremo por un plazo de nueve meses, tras un pedido de la titular del Ministerio Público.

Ávalos hizo el requerimiento el viernes pasado por la noche, luego de abrir una nueva investigación a Chávarry por la supuesta sustracción de documentos y el deslacrado de las oficinas de sus asesores. No era necesaria una audiencia.

El requerimiento de la fiscal de la Nación se sustenta en los delitos que habría cometido su antecesor: destrucción de envolturas, sellos o marcas puestas por la autoridad, cohecho activo genérico, cohecho activo en el ámbito de la función policial y encubrimiento real.

Para la formalización de la investigación y la solicitud de otras medidas, como la prisión preventiva, será necesario que Chávarry sea desaforado, que deje su puesto como fiscal supremo y pierda todas sus prerrogativas. Pero eso solo depende del Congreso de la República.

notificado

El Poder Judicial informó que la orden de impedimento de salida del país le fue notificada personalmente a Gonzalo Chávarry ayer a las 9:20 de la mañana en su domicilio, ubicado en La Molina.

De esta forma, quedó desmentida la versión que ofreció a la prensa el abogado Juan Peña, encargado de la defensa legal del extitular del Ministerio Público, quien sostuvo que se enteraron a través de los medios de comunicación.

El letrado también reconoció que desde hace dos días no conversa con el fiscal supremo.

"Se nos está haciendo complicado desde hace dos días. Tengo problemas con las llamadas con él, no sé qué pasa con nuestros teléfonos. Estamos intentando comunicarnos y nuestros operadores (telefónicos) no nos ayudan. No sé qué pasa, la llamada no ingresa", dijo.

Juan Peña cuestionó que no se hayan tomado medidas judiciales en contra de los agentes policiales y la exasesora Rosa Venegas, quienes sustrajeron documentos de las oficinas lacradas.

"Causa extrañeza porque no sé si las otras personas que están involucradas, y han aceptado la responsabilidad en estos hechos, tengan alguna medida o si la investigación contra ellos se ha iniciado", agregó en declaraciones a RPP.

casos pendientes

Además de la investigación por el presunto delito de encubrimiento real a Gonzalo Chávarry, en la Fiscalía de la Nación se encuentran en trámite otras tres pesquisas: el caso de la compra de votos para evitar la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, los Mamani videos y la obstrucción al allanamiento a los locales de Fuerza Popular.

Estos casos involucran a varios políticos: al exmandatario Pedro Pablo Kuczynski; a congresistas como Mercedes Aráoz, Carlos Bruce; y exministros como Bruno Giuffra. Entre los investigados también figuran Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Maritza García, Marvin Palma y Lucio Ávila.

En diciembre pasado, Aráoz y Bruce solicitaron a Pedro Gonzalo Chávarry, entonces fiscal de la Nación, inhibirse de la investigación, e incluso el Poder Judicial respaldó en parte su pedido y exhortó al fiscal supremo que se pronuncie al respecto.

Este expediente, y los otros, quedarán en manos de Zoraida Ávalos.

Chávarry tiene una segunda investigación en el Ministerio Público, a cargo del fiscal supremo Pablo Sánchez, por el caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.❧

Chávarry pidió vacaciones por un mes

El exfiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry estará fuera de sus funciones en el Ministerio Público durante un mes, tras solicitar vacaciones a la Fiscalía de la Nación.

Mediante una resolución firmada por Zoraida Ávalos el 11 de enero, se dispone concederle los 30 días del descanso correspondiente.

La disposición regirá a partir de este lunes, según lo aprobado por la Junta de Fiscales Supremos.

Chávarry hizo esta solicitud en medio de la crisis que afronta el Ministerio Público tras su gestión.

En sus vacaciones, no podrá dejar el Perú, tras la orden de impedimento de salida del país.