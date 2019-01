Agenda y mayoría perdidas

Dos hechos recientes debilitan seriamente a Fuerza Popular (FP) en el Congreso. Si el episodio que terminó en la caída de Pedro Gonzalo Chávarry, su aliado más importante en el sistema de justicia, dejó al desnudo su intento de procurar impunidad para los fujimoristas imputados, el fracaso de la moción de censura contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, culmina en la pérdida de la mayoría parlamentaria que ostentaron desde julio del año 2016.

Nadie más que Fuerza Popular y el Apra aplaudieron y justificaron la decisión de Chávarry de retirar del caso Lava Jato a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Aun si no se hubiesen conocido las conversaciones a través del chat La Botica, los argumentos a favor de esa destitución no dejaban lugar a dudas de que el ex fiscal de la Nación era el principal operador de una maniobra de impunidad pagando de ese modo el blindaje de varios meses. De paso, queda para el registro de la historia la facilidad con la que sus aliados dejaron a Chávarry en el aire cuando se hizo evidente que el cambio de los fiscales había fracasado.

La moción de censura fue un efecto de ese fracaso. Apoyada en una mayoría que no había sido puesta a prueba recientemente, la cúpula de FP resolvió quitar de en medio a Salaverry más para recuperar la agenda parlamentaria perdida cuando este fijó por sí mismo el orden del día del Pleno, que como un resarcimiento del supuesto honor mancillado.

Los resortes de ese poder, que funcionaba antes con facilidad y obediencia, no respondieron. El Apra se apartó de la estrategia, varios legisladores de FP, en total 5 por ahora, renunciaron, y otros más se opusieron a otra noche de los cuchillos largos. La opinión pública cuestionó igualmente la pretensión de FP, de modo que tuvieron que retirar la censura en medio de una explicación absurda: “por el Perú”, confesando que los otros actos no tienen ese propósito.

Luego de estos hechos, queda patentizado que FP ha perdido a su fiscal aliado, el manejo de la agenda, la mayoría parlamentaria y, obviamente, a 5 legisladores de su bancada, un resultado final horroroso que en otras circunstancias forzaría la inmediata renuncia de los responsables. Eso no ha sucedido todavía, a pesar de las voces críticas que ya se escuchan en una bancada donde se agrupan legisladores por niveles.

De hecho, el Congreso se enfrenta a un nuevo momento. Fuerza Popular y su aliado el Apra han perdido el control de la agenda legislativa, la misma que debe enfocarse ahora a la aprobación de normas urgentes como las leyes de la reforma judicial, la reforma de la Ley Orgánica del ex CNM para adecuarla al nuevo organismo, y el debate de las denuncias secuestradas por FP en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Se espera que el Parlamento, sin renunciar a sus prerrogativas de independencia y de control político, se dedique a una actividad productiva en beneficio del país. Se acabó la etapa de la obstrucción y del blindaje a los imputados.