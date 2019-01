Maduro arremete contra Vizcarra y el Grupo de Lima

Un día antes de asumir su cuestionado segundo mandato en Venezuela, Nicolás Maduro profirió duras palabras contra el presidente Martín Vizcarra y los países del Grupo de Lima, por no reconocer la legitimidad de su nueva gestión.

Tras conocerse la decisión del gobierno peruano de prohibir el ingreso del presidente de Venezuela y de sus altos funcionarios, Maduro dijo no saber quién es ni de dónde salió el mandatario peruano.

"No me sé el nombre, no sé cómo se llama. Vizcaya, Vizcurra, no sé cómo se llama ni cómo llegó a ser presidente del Perú, no lo conozco", declaró.

A su estilo y sin ocultar su molestia, Maduro descalificó la decisión del Perú para no permitirle el ingreso.

"Creo que se le metió en la cabeza la prepotencia, la arrogancia, el racismo, el desprecio antibolivariano que ha tenido la oligarquía peruana toda la vida contra Venezuela. No tiene ningún efecto, es una estupidez", señaló.

De esta forma se pronunció Maduro, luego de que el canciller, Néstor Popolizio, anunciara que dirigían "una comunicación (…) a Migraciones con un listado de los miembros de la cúpula del régimen de Maduro, familiares incluidos, para que no ingresen al país".

CONTRA GRUPO DE LIMA

Amenazó con tomar medidas diplomáticas drásticas contra los miembros del Grupo de Lima si no rectifican su posición contra su gobierno.

"Se entregó a todos los gobiernos del 'cartel' de Lima una nota de protesta donde les exigimos una rectificación de sus posiciones sobre Venezuela o el gobierno tomará las más urgentes y crudas medidas diplomáticas", retó.

Lo que motivó esta respuesta fue la declaración del bloque que lo exhortó a no tomar posesión del cargo y transferir el poder al Parlamento de mayoría opositora, mientras se convocan elecciones democráticas.

Según Maduro, está en marcha "un golpe de Estado desde Washington" desde el Perú.

Fuentes diplomáticas informaron que los presidentes del Grupo de Lima han decidido no responder a Maduro. Sin embargo, el canciller chileno Roberto Ampuero lo hizo vía Twitter.

"A @NicolasMaduro: en lugar de insultar a un Presidente electo democráticamente como @sebastianpinera, le sugiero preparar mejor su defensa ante la Corte Penal Internacional por las violaciones a los DDHH que perpetra contra su propio pueblo", escribió en la red social.❧

Velit: Crece aislamiento internacional