Arequipa: Omar Candia mantiene a cuestionado funcionario de gestión de Lilia Pauca

Al asumir la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Omar Candia nombró a nuevos gerentes. Ratificó a algunos que venían trabajando en la gestión de Lilia Pauca. Entre ellos, Teresa Huanacuni en Administración Financiera.

Pero mantuvo en su cargo al gerente de Desarrollo Urbano, César Berríos, pese a tener una labor cuestionada por el mismo Omar Candia.

A fines del año pasado, Omar Candia criticó a Berríos por no brindar información sobre la cantidad de obras que faltaban liquidar a la comuna provincial. Señaló que era una irresponsabilidad que no existiera esta información en la comuna y que el gerente no se preocupara por liquidar las obras.

Todas estas críticas cayeron en saco roto cuando Berríos fue ratificado en el cargo. Omar Candia señaló que tomó esta decisión porque tiene que darle una continuidad a la gestión.

Aunque también admitió que la obra del eje vial Jerusalén - Juan de Dios, que debe ser supervisada por Berríos, también presenta un retraso. Aseguró que este funcionario se encontrará en evaluación constante.

En la subgerencia de Obras Públicas se nombró a Edwar Pinto Salas. Este servidor tuvo la gerencia de Desarrollo Urbano en la Municipalidad Distrital de Alto Selva Algre, durante la gestión de Omar Candia.

La autoridad aún no termina de nombrar a todos sus funcionarios de confianza. Sin embargo, las principales gerencias ya cuentan con titulares.

Candia asistió ayer a la juramentación de Elmer Cáceres Llica como gobernador regional de Arequipa. Ambos señalaron que trabajarían en conjunto durante los próximos 4 años, aunque aún no tienen una reunión formal para plantear proyectos para Arequipa.