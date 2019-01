La autonomía de la corrupción

El Ejecutivo ha enviado al Congreso un proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público como respuesta al golpe que el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, intentó asestar a la investigación del caso Lava Jato, destituyendo a los fiscales a cargo de la indagación.

Es obvio que, como todo proyecto, la iniciativa es perfectible y en eso consiste el papel del Congreso, una labor que debe ser cumplida sin deformar el propósito central, que es poner fin a la crisis de la cúpula de la Fiscalía, la mayoría de cuyos fiscales supremos se ha entregado a las redes investigadas haciendo cumplir otro capítulo de la histórica impunidad de los delitos cometidos por los políticos.

Como era de esperarse, Fuerza Popular y el Apra han calificado al proyecto de inconstitucional, arguyendo que, mediante la iniciativa, el Gobierno pretende intervenir la Fiscalía. Con base en ese presupuesto, ambos grupos se han negado a facilitar que la ley sea debatida en el Pleno del Congreso, como en otros casos, y pretenden demorarla en las comisiones como hicieron con los siete proyectos de reforma judicial paralizados desde agosto.

Si el debate intenta ser serio y no para las tribunas, no se puede cuestionar la facultad presidencial de presentar proyectos de ley al Congreso reconocido por la Constitución sin ninguna restricción en el artículo 107. Concurrente con ello, al ser debatido y aprobado en el Congreso tiene el fondo y la forma que corresponde a la separación de poderes que establece un procedimiento llamado “formación de leyes”, al final del cual la ley no es de ningún poder sino del Estado.

Es igualmente equivocado pretender que sea una reforma constitucional la que ordene el período de emergencia del Ministerio Público, debido a que en la etapa propuesta no se produce alteración de los fundamentos constitucionales de la Fiscalía, ni una intervención en las prerrogativas jurisdiccionales de los fiscales, de modo que se pudiese afectar los principios de su función dispuestos en el artículo 139 de la Constitución.

Por esa razón, la constitucionalidad de las medidas planteadas se garantiza al disponerse que sean los fiscales supremos adjuntos los que asuman las funciones de gestión institucional, una figura distinta a la ejecutada en otras experiencias que significaron la violación de la independencia y autonomía de los órganos del sistema de justicia. En ese caso, no existe un enviado del Ejecutivo ni un administrador de facto, o un marino retirado que a cuenta del Gobierno se haga cargo de la institución para pervertirla, como ocurrió en el régimen de Fujimori y Montesinos. Se trata, al contrario, de evitar que la perversión continúe.

El Congreso ya adoptó entre los meses de julio y agosto decisiones cruciales que los adversarios de la transparencia pública calificaban supuestamente de inconstitucionales, como el cese de los consejeros del CNM y destitución de un vocal supremo. En esta oportunidad, se pretende levantar el principio de la autonomía de la corrupción vestido de un ropaje falsamente constitucional.