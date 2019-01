Arequipa: Sala Penal de Apelaciones ordena liberar a implicados en compra de bebé

Arequipa

La presunta cabecilla de la red de tráfico de menores denominada Los Desalmados del Tráfico Humano, la modelo Cinthia Tello Preciado, tendrá que pagar 50 000 soles de caución para dejar la prisión. La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Arequipa aceptó su apelación y liberarla.

El colegiado, conformado por los magistrados superiores Fernán Fernández Ceballos, Sandra Lazo de la Vega y Orlando Abril Paredes, rectificó la decisión judicial de la jueza de investigación preparatoria Danitza Sánchez. Esta dictó prisión preventiva para tres integrantes de la presunta red de tráfico de menores.

Cinthia Tello permanecerá recluida hasta que cancele la caución, ayer se conoció que pagó la mitad. El depósito deberá hacerlo en los próximos diez días; de lo contrario, seguirá recluida. Una vez libre, tendrá que cumplir reglas de conducta: no podrá reunirse con ninguno de los otros diez investigados, tampoco podrá variar de domicilio ni salir del país.

Como se recuerda, Tello es investigada por comprar una bebé, bautizada como Luciana, a una pareja de peones. Mientras que la fiscalía sostiene que su fin era vender a la menor, la modelo sostiene que compró a la niña para criarla. Anteriormente, aceptó que la adopción fue ilegal.

Los magistrados de la sala penal concluyeron que Tello tiene ciertos arraigos como el laboral, organiza concursos de belleza.

Situación similar vive la presunta captadora Kathy Quinteros Quispe, a quien la sala penal cambió su prisión preventiva por comparecencia simple. Ayer ella fue desenmarrocada al término de la audiencia y se fue a su casa.

En su caso, los magistrados concluyeron que si bien participó en una actividad ilícita en la captación y compra de la bebé, las pruebas expuestas por la fiscalía no dan indicios de que la menor fuera a ser destinada para fines de explotación, como la venta posterior que, según diferentes tratados, es un requisito para tipificar la trata de personas.Mientras que, para el llamado lugarteniente, Roque Yáñez Quispe, se anuló su resolución de prisión preventiva, porque no había suficiente motivación y fundamentación en el fallo de la jueza Sánchez. Sin embargo, ello no implica que deje la cárcel. Un nuevo juez de investigación preparatoria verá su caso y, mientras se espera un fallo, permanecerá en el penal de Socabaya. ❧

Rechazó pedido de fiscalía

De otro lado, la Sala Penal de Apelaciones desestimó la apelación de la fiscalía, que exigía prisión preventiva para el resto de imputados. La conclusión fue que las pruebas no dan indicios de una organización criminal.

Fuentes de la Fiscalía indicaron que hoy determinarán las medidas a tomar respecto a la decisión de la sala penal.