Gestión de gobernador Elmer Cáceres Llica inicia a puertas cerradas [VIDEOS]

El flamante gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, juramentó a su cargo esta mañana, pero a puerta cerrada. Solo los consejeros regionales y personal de confianza pudieron asistir a la ceremonia que se realizó en el auditorio Pedro Paulet de la sede regional, ubicada en la Av. Kennedy del distrito de Paucarpata.

Le tomó juramento el consejero de mayor edad, Silvio Arias Villa, quien representa a la provincia de Castilla. Fue un evento simple, según las declaraciones de nuevos consejeros regionales que asistieron. Duró 30 minutos.

La República Sur EnVivo #Arequipa Juramentación de gobernador Elmer Cáceres se realizó a puerta cerrada.

A su salida el consejero Edy Medina Collado declaró que Cáceres no dio ningún mensaje y que solo se ciñeron a la juramentación. Mostró su malestar de que el evento fuera privado. "No me parece, es un acto público y la juramentación debe ser ante el pueblo", sostuvo.

El vicegobernador regional, Walter Gutiérrez Cueva, también estuvo presente. Antes de la ceremonia manifestó que conversó con Cáceres y que limaron asperezas. Gutiérrez señaló días antes que su movimiento regional Unidos por el Gran Cambio le quitaría todo apoyo político y que incluso le excluiría la condición de invitado al poner como funcionarios a gente cuestionada.

Asistieron los consejeros Harbeth Zúñiga, Edy Medina Colllado, José Luis Hancco Mamani, Chris Díaz Montoya. En tanto, se informó que habría otra ceremonia al que sí podrá acceder la población que se realizaría el viernes 4 de enero del 2018.

La primera en tomar juramento fue la Sra. Kimmerlee Gutiérrez Canahuire, luego los Sres. Harberth Zúñiga Herrera, Ysrael Zúñiga Yáñez y José Luis Hanco Mamani (Arequipa); Chris Díaz Montoya (Camaná), Ronal Bernal Huarca (Caylloma), Jeymi Flores Quicaña (Caylloma) y Silvio Arias Villa (Castilla).

Además de Edy Medina Collado (Castilla), Tomás Ayñayanque Rosas (Condesuyos), Elmer Pinto Cáceres (Islay), Richard Cervantes Gárate (La Unión) y Miguel Guzmán Hinojosa (La Unión).