Ricardo Pun Chong: El héroe de los niños con cáncer

Un hombre de gran corazón, así lo define la gente que conoce de cerca a Ricardo Pun Chong. Desde que fundó la ONG Inspira en el 2008 este médico de 46 años ha encontrado un sentido a su vida. Este albergue ayuda con cobijo y alimentación a cientos de niños con cáncer y otras enfermedades que vienen de provincias y que necesitan seguir su tratamiento en Lima , pero que por falta de recursos no tienen adonde ir. Gracias a esta labor filantrópica, Pun Chong ha sido nombrado como el ganador del concurso CNN Héroes 2018.

Las voluntarias que apoyan al albergue han encontrado a Ricardo Pun Chong una fuente de inspiración. "Él es una persona que honra su palabra, es un guerrero, un perseverante", describe Ana Karina Armas, una psicóloga que es voluntaria hace tres años. Las madres de los niños están agradecidas por el apoyo que les da el albergue.

“Algo me falta”

La voluntad de ayudar a los demás siempre estuvo en él. De chico su madre lo llevaba a hacer labor social en la parroquia de su casa, fue acólito hasta los 21 años, luego bombero a los 16 y participó en la primera teletón del ICPNA.

Desde que era estudiante de medicina solía ver a los pacientes con cáncer dormir en el suelo de los hospitales o en los parques por falta de dinero para alquilar un cuarto.

Pero cuando cumplió 36 se hizo una pregunta existencial. Un día caminando por el parque Kennedy de Miraflores le preguntó a Dios: "Tengo trabajo, tengo dinero, pero algo me falta. ¿Qué es lo que quieres que haga en la Tierra?".

Tiempo después, la aparición de una chica llenó de colores la vida de Pun Chong, pero a los tres meses ella acabó la relación. A raíz de la tristeza que le había generado la ruptura, una amiga lo animó a visitar un albergue de pacientes con cáncer. "Es ahí cuando me involucro más en este mundo", recordó.

Fue el punto de quiebre.

En el 2008 fundó Inspira. Desde ese entones, Pun Chong comparte a diario sus labores como especialista de medicina complementaria en su consultorio en Surco y por las tardes va al albergue, a pocas cuadras de su consultorio, a almorzar con los niños o los visita por las noches. Los fines de semana sale con ellos al cine o van al parque a pasear. Fechas como Navidad las pasa también con ellos y sus madres.

"¿Qué he aprendido de los niños? A vivir, que la vida es tan corta que no hay que perder el tiempo", asegura a secas. A lo largo de estos diez años, ha sido testigo del sufrimiento de los niños con cáncer y otras enfermedades. Para él los niños del albergue no son sus hijos sino los llama 'amigos maravillosos'.

Cada cierto tiempo Pun Chong recibe terapia psicológica para no cruzar esa línea y estar bien para seguir ayudando a más niños. "Tengo que entender que la muerte es parte de la vida y que esa cama va a ser para otro niño y que mi intención es que tenga calidad de estadía mientras esté en Lima y que no está solo".

Los niños que recuerda con cariño son Rodrigo, Fernandito y Angelito. Los tres eran muy amigos, la enfermedad los venció. Un 21 de mayo del 2014, cuando Angelito agonizaba en el INEN, Pun Chong lo visitó y escuchó lo que el niño había soñado antes de morir.

Angelito había estado en un jardín hermoso con Rodrigo y Fernandito –que ya habían fallecido meses antes– y le decían "ven, vamos a jugar". La mamá, al escuchar su sueño, trató de calmarlo, le contestó, "hijo, tranquilo, voy a estar bien con tu papá y hermanito, anda, ve a jugar con tus amiguitos". Horas después, Angelito murió. Pun Chong logró despedirse de él susurrándole al oído.

Los amigos maravillosos de Ricardo Pun Chong son la motivación para seguir creciendo. Gracias a los 100 mil dólares del premio de CNN Héroes 2018 podrá construir un albergue amplio para ayudar a más niños el próximo año.