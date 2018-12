Carlos Tubino: “En algunos momentos hemos sido excesivamente confrontacionales”

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, afirma que el fujimorismo ha entrado en reflexión ante lo sucedido en meses recientes, y dice reconocer que han cometido errores. Sin embargo, asegura que no han blindado a ningún personaje cuestionado y reitera que el presidente Martín Vizcarra tiene un discurso confrontacional.

Ya acaba el año. ¿Cómo ve a su bancada para el 2019?

Estamos en una actitud reflexiva de todo lo que ha pasado y lógicamente reconocemos que hemos cometido errores... Sin embargo, también vemos en el presidente de la República un ánimo confrontacionalmente innecesario.

Esa actitud reflexiva que menciona, ¿no se contradice con la actitud de Fuerza Popular de no querer apoyar la reconsideración de la ley sobre financiamiento ilícito de partidos políticos?

Se ha hecho un análisis del proyecto y se aprobó. Hace unas semanas también se aprobaron varios proyectos que si no hubiera sido por el apoyo de Fuerza Popular no se hubieran hecho realidad...

Insisto con el tema. Hasta el presidente del Congreso ha mostrado su rechazo a esta ley. ¿Esto va en contra de ustedes?

No, porque el presidente [del Congreso] está de licencia en Fuerza Popular...

Daniel Salaverry dijo que no firmará esta ley.

Censuramos esa actitud [de Daniel Salaverry] porque el presidente del Congreso es un árbitro y no está en el debate. Si él quisiera estar en el debate tiene que bajarse de su asiento de presidente e ir a su curul. Además, si le mortificaba este proyecto de ley debió manifestar públicamente su malestar.

¿Es una estrategia del presidente del Congreso no estar presente en los debates?

Lo que hemos observado es que cuando Daniel Salaverry ve que hay un proyecto de ley que no es de su agrado se retira de la mesa [de donde se dirige el Pleno] y esa no es una buena actitud. El presidente del Congreso no debe poner a debate solo los proyectos que le gustan, sino el de todas las bancadas.

¿Y lo sucedido en el Consejo Directivo? Salaverry no le ha hecho caso a su partido sobre la formación de nuevas bancadas.

Estamos sorprendidos y estamos evaluando la situación al interior de la bancada.

¿Podemos ir hablando de una censura contra el presidente del Congreso?

No quiero entrar en especulaciones.

De otro lado. Anunciaron una agenda país y varias reformas. ¿Cuáles son?

Hay una serie de temas que tenemos para plantear en este diálogo con el poder Ejecutivo. En el aspecto de seguridad...

¿Pero cuál es la agenda, tienen una?

Pero por supuesto. Lo venimos planteando permanentemente. Como le digo, impulsaremos temas en seguridad, desarrollo económico, entre otros.

Usted también menciona que han cometido errores. ¿Cuáles son esos errores?

Creemos que hemos sido en exceso confrontacionales en algunos momentos. Sin embargo, no aceptamos que hemos sido un obstáculo para el Gobierno.

¿No abusaron de las interpelaciones?

Las interpelaciones son siempre una herramienta de las minorías.

¿Y entre los errores que usted menciona no son también haber blindado a personajes cuestionados como Yesenia Ponce, Héctor Becerril, entre otros?

¿En qué momento se les ha blindado? No entiendo. Yesenia Ponce fue sancionada con 120 días de suspensión...

Pero Ponce fue sancionada recién cuando su bancada dejó de dirigir la Comisión de Ética y la congresista Janet Sánchez asumió la presidencia de dicho grupo de trabajo.

Pero las sanciones se aprobaron con los votos en el Pleno del Congreso. La Comisión de Ética solo propone.

¿Hubo un mal manejo del fujimorismo en la Comisión de Ética?

No... Con nuestro voto se sancionó a Yesenia Ponce.

Y en el caso de los CNM audios , ¿Fuerza Popular no blindó al exjuez César Hinostroza y a Héctor Becerril?

No hubo un blindaje. El señor Hinostroza fue sancionado. Y con nuestros votos.

Pero ustedes primero votaron en contra.

Acá lo que se exigió fue cumplir el debido proceso y se insistió en corregir los fundamentos de las acusaciones contra Hinostroza. Eso fue lo que paso.

Usted dice que no hay blindaje, ¿pero cuándo vamos a ver que el Congreso analice las denuncias constitucionales contra el fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry?

Ya una de ellas se ha visto. Las otras llegaron después y lógicamente el presidente de esta comisión sigue un orden y él debe hacer la agenda.

¿No se blinda al decir que se analice estos casos en orden? ¿No es alargar el debate?

No. Para los que tratan de desinformar seguro será así. Cada comisión es autónoma.

¿Congresista, y en esta próxima legislatura van a continuar exonerando proyectos sin que pasen a comisión?

Nosotros no presentamos proyectos en ese sentido. Los que presentan proyectos de ley apurados para que sean exonerados de comisión son los del Ejecutivo. Además, este procedimiento se ha hecho por años. La mayoría de estos proyectos que buscan exonerarse de comisión vienen del Ejecutivo...

Pero, por ejemplo, la ley de la señora Yeni Vilcatoma que beneficiaba para muchos a Alberto Fujimori, ¿ustedes la aprobaron o no?

Esa es una ley que beneficiaba a varios miles de peruanos que sufren en la cárcel innecesariamente. Es una mentira que esa ley sea para Alberto Fujimori. Eso es mentira.

¿Entonces en el 2019 veremos la misma actitud de Fuerza Popular?

Nosotros mantendremos una actitud de ser una oposición responsable.

¿Le van a levantar la inmunidad parlamentaria al sentenciado por corrupción, Edwin Donayre?

Nosotros vamos a esperar que el Poder Judicial se pronuncie y repito que no blindaremos a nadie.

En muchos sectores y en redes sociales dicen que usted es homofóbico. ¿Lo es?

Es una palabra que usan personas para discriminar o denigrar a una persona. Esa palabra que acaba de usar es construida hace años en Estados Unidos para humillar a las personas que se oponen a la comunidad gay.

Pero usted se opone.

Yo no me opongo. En su momento mantenía netamente una posición jurídica en relación a que la comunidad LGBTI quería introducir el matrimonio gay.

¿Tiene claro lo que es un matrimonio civil y uno religioso?

Conozco muy bien la diferencia.