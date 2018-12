Eloy Espinoza: “Las reglas están para cumplirse te gusten o no” [VIDEO]

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Eloy Espinoza, recalcó que las sentencias de su institución deben cumplirse, estén de acuerdo con ellas o no, tras los cuestionamientos a la orden del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, para que congresistas no agrupados formen nuevas bancadas.

Espinoza recordó que este fallo es el segundo sobre la Ley antitránsfuga. “Hay que distinguir tres cosas. Primero: el Tribunal Constitucional emitió hasta dos sentencias sobre este tema y en un estado de constitucionalidad, las reglas están para cumplirse te gusten o no. Segundo: nosotros tenemos la obligación de explicar el sentido de nuestras sentencias”, dijo en Canal N.

“Tercero, no puedo pronunciarme sobre lo que ocurre en el Congreso, pues adelantaría opinión”, añadió en referencia a las disputas entre parlamentarios de la bancada de Fuerza Popular y Daniel Salaverry.

El magistrado explicó que cuando el Tribunal Constitucional dicta una sentencia lo que busca es obligar a una institución a actuar de determinada y que el trato es con el titular de la entidad, sin embargo, esta autoridad debe realizar las coordinaciones en su institución, si fuera necesario.

“Si dentro prefieren hacer coordinaciones, no puedo entrar en detalles sobre eso […]. Ya hay responsabilidad de las entidades, a las cuales se les plantea el pronunciamiento de la sentencia”, indicó.

Para Espinoza, el Congreso tiene la voluntad de cumplir la sentencia, tanto Salaverry como la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra.

“La discusión no es cumplir la sentencia, la discusión es interna si es que el presidente del Congreso siguió el procedimiento dentro del Parlamento, la situación no es fácil en tema institucionales […], lo cierto acá es que tenemos una sentencia, es preferible que la sentencia se cumpla en plazos y que se haga algo, a que no se cumpla”, precisó.