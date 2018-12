Keiko Fujimori: César Hinostroza y sus conexiones con Fuerza Popular

El exjuez supremo César Hinostroza se encuentra recluido en una cárcel de España tras huir de la justicia peruana, esto tras ser señalado como presunto líder de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

El cuestionado exmagistrado también ha sido vinculado con el partido de Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, las conexiones con la bancada naranja se evidenciaron gracias a la difusión de los audios CNM.

Los vínculos de César Hinostroza con Fuerza Popular y Keiko Fujimori

Sala de César Hinostroza resolvió casación de Keiko

La Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que presidia César Hinostroza Pariachi, declaró de oficio y por mayoría bien concedido un recurso de casación presentado y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, que buscaba cerrar la investigación por el caso de los cócteles y aportes de la offshore LVF Liberty Institute.

César Hinostroza coordina reunión con la ‘señora k’ de la ‘fuerza número 1’

En julio, Panorama reveló un audio donde César Hinostroza y Antonio Camayo coordinaban una reunión con la “la señora K”, de la “fuerza número 1”. El exjuez supremo negó que se trate de Keiko Fujimori, pero coincidentemente la conversación sobre esta reunión se dio justamente cuando se resolvía la casación de la lideresa de Fuerza Popular.

Héctor Becerril se reunió con César Hinostroza. El congresista trata al exmagistrado de ‘hermano’

En agosto, IDL-Reporteros difunde un audio entre César Hinostroza y Héctor Becerril, ambos coordinan una reunión. Se evidencia la cercanía entre ambos debido a que el fujimorista trata de ‘hermano’ a Hinostroza.

-Héctor Becerril: César… César

-César Hinostroza: Sí…

-Héctor Becerril: Eh, te llamo en unos… en una media horita, estoy en una reunión acá, ya… te llamo en una media ahorita hermano, ¿ya?

-César Hinostroza: No te preocupes, creo que ya hablamos, ¿no? Por mensaje…

-Héctor Becerril: Ya… ¿aló?

-César Hinostroza: Sí, yo creo que ya hablamos por mensajes, ya decidimos.

-Héctor Becerril: Sí… ¿y quedamos para el viernes, ya?

-César Hinostroza: Sí, mejor, mejor, porque estoy haciendo llamadas que todavía no he contestado… tranquilo

-Héctor Becerril: Ya, hermanito, un abrazo, ya, ok…

Miguel Torres pidió reunión con César Hinostroza

Según el colaborador eficaz N° 108-2018-02, el congresista de Fuerza Popular, Miguel Torres, fue quien pidió a Antonio Camayo que organice una reunión con César Hinostroza, esto con el fin de discutir un proyecto sobre lavado de activos.

Fuerza Popular blindó a César Hinostroza

Pese a los audios y las evidencias, la Comisión Permanente, con votos de Fuerza Popular, decidió rechazar la denuncia por el delito de organización criminal contra César Hinostroza. Tras los cuestionamientos, la decisión fue revocada en el Pleno del Congreso