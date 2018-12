Urresti: "Si cambian a Domingo Pérez y Vela, marcharé con toda la furia"

Fiel a su estilo, Daniel Urresti volvió a hacer una publicación que está siendo muy comentado en redes sociales. En esta ocasión defendió el trabajo de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, miembros del equipo Especial Lava Jato.

"Para estos días tengo claras dos cosas: si cambian a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, saldré a marchar con toda la furia que me permita el corazón, no me importan las consecuencias personales", escribió Daniel Urresti en su cuenta de Twitter.

Para estos días tengo claras dos cosas:

1. Si cambian a los fiscales JDP y Vela, saldré a marchar con toda la furia q me permita el corazón, no me importan las consecuencias personales!

2. Si canean al Sr de la cobardía pediré por todos los medios que se embandere el país! — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) 18 de diciembre de 2018

La segunda afirmación que hizo Daniel Urresti fue un mensaje indirecto a Alan García, con quien es públicamente conocida su rivalidad. "Si canean (encarcelan) al 'señor de la cobardía' pediré por todos los medios que se embandere el país", se lee en la misma publicación del excandidato a la alcaldía de Lima.

En los últimos días se ha comentado sobre la desarticulación del equipo Especial Lava Jato por decisión del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Esta medida pondría en peligro el trabajo avanzado hasta el momento que tiene como uno los principales logros, el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht.

Rafael Vela y José Domingo Pérez y el resto de miembros del equipo Especial se reunirán en enero del 2019 con Jorge Barata, como parte del acuerdo de colaboración eficaz. El diario O'Globo de Brasil asegura que la información que se entregue en esta diligencia será 'devastadora'.