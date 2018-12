Chiclayo: exregidor investigado por corrupción llora durante audiencia [VIDEO]

Durante la audiencia que desarrolla el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, que investiga el caso de la presunta organización delictiva “Los Temerarios del Crimen” que encabeza el exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, uno de los exregidores detenidos lloró en el momento que le tocó presentar su versión de los hechos.

De acuerdo al video compartido en Facebook, el exconcejal Alfredo Montenegro Bermeo derrama lágrimas de arrepentimiento por las denuncias que recibió de parte de la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Lambayeque, por una serie de hechos que se le imputan, al haber perjudicado a los intereses de la ciudad.

El hombre de leyes acepta los cargos indicando que asume la responsabilidad en las imputaciones y deja de lado a algunas personas que también son citadas, en su calidad de expresidente de la Comisión de Asuntos Legales de la comuna, tenía pleno conocimiento de lo que se realizaba durante la gestión edil.

“Yo he reconocido la verdad, es duro, las he hecho de manera autónoma, de manera aislada, abusando de mi condición de regidor y eso es una cosa que me avergüenza y me tiembla la voz, pero es lo que hay que hacer, he cometido errores, diciendo la verdad y dando la cara”, precisó el investigado.

Alfredo Montenegro fue detenido el pasado 29 de noviembre en estudio jurídico con una serie de documentos y dinero en efectivo que se presume formaría parte de las coimas que habría recibido en su calidad de exautoridad, que se le atribuye los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y corrupción.