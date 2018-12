Antauro Humala niega que vaya a postular a la presidencia de la República

Antauro Humala respondió una nota periodística que señaló que tenía un acuerdo con el Frente de Unidad de Defensa del Pueblo Peruano (Fudepp) para postular a la presidencia de la República. El mencionado movimiento es calificado como supuesto brazo político de Sendero Luminoso.

"En mi condición de preso político por rebelarme contra el actualmente prófugo exprediente Toledo y su entonces premier y mandamás de Proinversión, el (también) ladrón Kuczysnki, en Andahuaylas en enero 2005, [...] me veo impedido de “lanzarme en campaña presidencial”, lógicamente, hasta obtener mi libertad que será antes del 2024", escribió Antauro Humala, de acuerdo a la carta difundida por Correo.

Antauro Humala recalcó que no es la primera vez que tratan de vincularlo con una eventual candidatura. "A decir verdad, cada cierto tiempo me entero que, allá afuera (de mi prisión), alguien me lanza la candidatura presidencial, seguramente con buena intención...”, aseveró.

Con respecto con los supuestos vínculos con los dirigentes del Fudepp, Lázaro Clemente y Nora Alva, Antauro Humala dijo no conocerlos, pero sí a Alfredo Crespo, abogado de Abimael Guzmán. "No conozco a los ciudadanos Lázaro Clemente y Nora Alva, según vuestro artículo, dirigentes del FUDEPP, aunque sí a Alfredo Crespo, con quien compartí cautiverio durante los primeros años en mi estadía en Piedras Gordas.