Paloma Noceda: Galarreta me dijo que López Vilela “es medio mandado”

Paloma Noceda denunció ante la comisión de Ética del Congreso a Luis López Vilela por tocamientos indebidos. De acuerdo a la exintegrante de Fuerza Popular, esto hecho fue comunicado al entonces vocero, Luis Galarreta.

“Me demoré un poco en elaborar esta denuncia. Hemos dado muchas vueltas con la forma en la que había que presentarlo. Me han tratado de prevenir de todo lo que va a pasar, de la posición política que probablemente va a haber por la forma en la que está compuesta la Comisión de Ética", dijo Paloma Noceda.

"Tras estos hechos yo cumplí con comunicarle a mi vocero cuando ocurre por segunda vez.Él (Luis Galarreta) me entendió rapidísimo: si he notado que es medio mandado, no te preocupes que yo voy a hablar con él", contó Paloma Noceda.

Luis López Vilela negó estos hechos argumentando que Paloma Noceda "ha equivocado con un saludo". Pero la congresista no agrupada señaló que con continuará hasta el final con su demanda.

Paloma Noceda reveló la terrible experiencia que vivió durante su participación en el último pleno que evaluaba la sanción a Moisés Mamani por un caso similar.

"Quiero contar una experiencia personal, el primer día que vine al Congreso (...) me detuve a saludar a dos congresistas, uno de ellos me dice: ‘Qué bueno que haya gente como usted acá para que me alegre el panorama’”, dijo la congresista