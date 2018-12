Arequipa: Javier Ísmodes responsabiliza a La República por su derrota [VIDEO]

El candidato por Arequipa Transformación, Javier Ísmodes Talavera culpó a los medios de comunicación y en especial a La República tras su pérdida ante Elmer Cáceres Llica. El postulante explicó que durante su campaña para el sillón regional hubo “demolición” en contra de su persona.

“Ustedes (La República) son en gran parte responsables de eso, de desinformar. ¿Dónde están las denuncias o procesos judiciales? no existen”, sostuvo contrariado.

El candidato respondió así ante las denuncias que reveló La República por la venta irregular de terrenos en Islay, el cobro y estafa de 30 mil dólares a un ciudadano extranjero. Además, fue denunciado por David Apaza -el mismo que denunció a Keiko Fujimori- por el delito de lavado de activos. El postulante indicó que el escenario político que vivió fue diferente en comparación del que tuvo Elmer Cáceres Llica.

“No, no, no. No es (igual) para ambos. Una cosa es que digan que Javier Ísmodes es chileno y no lo sea, eso se llama convertir la mentira en verdad. Y otras es que Elmer Cáceres tengan una denuncia archivada, con examen médico y con una declaración de una ciudadana sobre violación. Y la gente pretenda decir que eso es mentira, eso es diferente”,señaló.

En estas elecciones 2018, Ísmodes obtuvo el 42.78% de votos, frente a 57.22% de Cáceres Llica al 98.44% de actas procesadas por la Onpe. Ante esta gran diferencia de votos, a comparación de las elecciones anteriores donde participó, indicó que su mensaje no trascendió en la población durante esta campaña que calificó como “asquerosa”.

“Yo creo que todos debemos ser reflexivos. Seguramente nuestro mensaje no caló. Seguramente fuimos muy honestos en decir cómo íbamos a hacer las cosas”, indicó.

