Semáforos en Lima

Señor Director:

En los últimos meses hemos sido testigos de que los alcaldes de distintos distritos de Lima han estado efectuando proyectos de semaforización, que debieron hacerse años anteriores, lo que ha estado causando congestión de tráfico en avenidas y calles poco transitadas, con el objetivo de llevarse la última coima de su gobierno. En Magdalena del Mar hace semanas que vienen haciendo esto y no hay cuándo terminen.

Mafer Vela

EsT. ciencias de la comunicación y publicidad

Sobre Donayre

Señor Director:

Siguen dilatando el levantamiento de la inmunidad de arresto al congresista Edwin Donayre de Alianza para el Progreso, condenado (por el Poder Judicial) a cinco años y medio de prisión por el robo sistemático de combustible a las FFAA (peculado en agravio del Estado). Con votos keikistas, exclusivamente, la comisión de Levantamiento de Inmunidad decidió ‘consultar’ el caso a la comisión de Constitución, y la congresista Rosa Bartra (FP), presidenta de esta comisión, dice que ya verá cuándo agenda la ‘consulta’. Para los keikistas es más importante conservar el voto de Donayre (para lo que sea) que la justicia, pero no demostrar ‘lucha contra la corrupción’.

Jorge castañeda Arcas

DNI 07571100

Referéndum

Señor Director:

Nos aproximamos al 9 de diciembre y los candidatos al gobierno regional, que pasaron a segunda vuelta, afinan sus estrategias para este domingo. También se realizará el referéndum, donde tendremos que decidir por el “sí” (si estamos de acuerdo) o por el “no” (si no estamos de acuerdo) sobre las cuatro reformas. ¿Pero sabemos realmente el contenido de dichas reformas? Votaremos frente a unas preguntas vacías. Recientes sondeos a nivel nacional nos revelan que el 50% de peruanos no tiene una idea clara sobre el referéndum. Un 35% aún no define su voto. El Ejecutivo, promotor de este referéndum, cree que es suficiente con difundir publicidad sobre lo importante de participar. Todos queremos un cambio en el funcionamiento de nuestras instituciones, pero la improvisación y la desinformación parecen estar ganando en esta consulta popular. Esperemos que cada ciudadano exprese sus preferencias y se haga responsable de su decisión.

EXON FLORES

dni 41616792

Rectificación de noticia

Señor Director:

El diario La República publicó el 8 de noviembre del 2014 la siguiente noticia: “Misionero evangélico estafó por casi 24 mil soles a miembro de su iglesia”, en la que se me acusa de haber estafado a Carlos Tito Huapaya con una inversión en la empresa Telexfree. La noticia desprestigió mi imagen, honor, reputación social, familiar y laboral, impidiendo las contrataciones de mis servicios como ingeniero de sistemas, a la fecha, alertando sobre mi dudoso comportamiento de estafador y difamador, de descrédito, entre otras falsedades e inexactitudes que lesionan mi honor y reputación, no solo como ciudadano, sino también como padre de familia. Es evidente que la información, además de agraviarme, es inexacta. Aclaro, no soy un estafador, sino una persona con principios y valores que me identifican. Rechazo las acusaciones. Por ello, solicito la rectificación inmediata de la noticia del 8/11/2014.

diego ricardo cano garcía

DNI 09634836