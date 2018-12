Los Limpios de Tacna: Luis Torres dice que no fugará porque tiene su empresa de piscos

Liz Ferer Rivera.

Tacna

El candidato a gobernador regional, Luis Torres Robledo, detenido hace 15 días, afirmó ante el juez Yuri Maquera Rivera que su principal arraigo laboral es la labor que desempeña en su empresa de vinos y piscos y que incluso él mismo se dedica a embotellarlos. Con ese argumento, trató de convencer al magistrado de que le otorgue su libertad y rechace el pedido de prisión preventiva por 36 meses que existe en su contra.

Junto a Torres, otras 14 personas fueron detenidas el 23 de noviembre en un megaoperativo denominado "Los limpios de Tacna". El alcalde de la provincia de Tacna, Jorge Infantas Franco, ocho regidores, tres exfuncionarios y dos dirigentes de la asociación de vivienda Los Chaskis son acusados de pertenecer a una organización criminal dedicada a otorgar terrenos o intentar ventas a través de subastas, a favor de asociaciones que pagarían dádivas.

Después de cinco días de audiencia, los imputados pudieron dirigirse al juez Maquera y argumentar por qué debían ser investigados en libertad. Torres, exalcalde de Tacna, recordó que gobernó la provincia durante 12 años. Durante ese tiempo, a pesar de cientos de denuncias e investigaciones, nunca obtuvo una condena efectiva ni fue encarcelado de forma preventiva.

La fiscal Milagros Benavente Alfaro sostuvo que el supuesto arraigo laboral del candidato no es de calidad, pues su empresa de piscos y vinos no tiene trabajadores en planilla, lo cual le resultó sospechoso. Ayer Torres afirmó que él madruga a diario para embotellar los licores y que solo contrata personal de forma ocasional porque su compañía no tiene la solvencia para pagar personal de forma permanente.

Torres invocó al juez a que le otorgue su libertad para poder además cerrar su campaña política; confía que en dos días pueda recuperar el voto perdido ante la incertidumbre de si se le dará o no cárcel preventiva. El resto de detenidos también tomaron la palabra. Los regidores Patricia Quispe y José Durand lloraron, alegaron inocencia y recordaron que sus hijos los necesitan.

El concejal Luis Chavarría también lanzó un discurso similar y su colega Santiago Villafuerte exclamó que se le estaba negando "el derecho fundamental del amor", al privarlo 15 días de estar junto a su esposa. La regidora Julia Benavides recordó que denunció en varias oportunidades a Torres y votó en contra de todas las subastas propuestas por la administración del alcalde Infantas.

IMPARCIAL

El juez Yuri Maquera, del Cuarto Juzgado de Investigación, anunció que dará su fallo sobre el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía hoy a las 18:00 horas. Calificó al caso de "difícil", el proceso que le ha tocado llevar, resaltando que es único en la historia judicial de Tacna.

Maquera antes ha fallado a favor de la prisión preventiva del gobernador de Tacna, Omar Jiménez Flores. Ordenó 13 meses de encarcelamiento contra la autoridad regional, quien reconoció en plena audiencia que hubo una coima de una asociación a su funcionaria Maritza Herrera.

Son nueve denuncias distintas que involucran a las 15 personas detenidas esta vez. Maquera resaltó que actuará con imparcialidad y ningún tipo de voz, a favor o en contra, ejercerá presión sobre él. ❧

Acusan a Fiscalía de causar perjuicio de miles de soles

El abogado de las regidoras Quispe y Benavides, Henry Flores, señaló a la fiscal Benavente que cada hora de audiencia significaba una inversión de 500 soles. Sostuvo que los pocos argumentos de la Fiscalía solo traen una gran pérdida económica para el Estado. La abogada Carmen Flores, defensora de Luis Chavarría, también coincidió con su colega y lamentó que se realizara un fastuoso megaoperativo para una detención sin pruebas objetivas. El procurador Anticorrupción, Reynaldo Cuayla, rechazó estas afirmaciones y recordó que la corrupción hace más daño.