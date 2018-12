FP y Apra atacan a Salaverry por ley de financiamiento ilegal de partidos

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, no es precisamente el personaje más querido -en estos momentos- por el fujimorismo y el Apra. Los parlamentarios de ambas facciones políticas en el Congreso lo han cuestionado duramente por oponerse a firmar la autógrafa de la ley de financiamiento ilegal de partidos.

Actualmente con licencia en Fuerza Popular, el titular de la Mesa Directiva calificó de "nefasta" la norma aprobada por el Pleno, que incorpora al Código Penal el delito de financiamiento ilegal de organizaciones políticas, con el objetivo de beneficiar a los investigados por lavado de activos, según señalaron los legisladores en minoría.

Sin embargo, pese a que hay voces en contra de esta norma, hay parlamentarios del bloque fujimorista y del Apra, que en conjunto han vertido duras críticas contra el presidente del Congreso por cuestionar y negarse a firmar la autógrafa de esta ley.

"No está actuando de manera viril. [...] ¿Por qué se escabulle cuando hay un tipo de discusión como esa? ¿Por qué deja que sea el vicepresidente el que conduzca el debate? Hay que tener hombría cuando uno defiende su punto de vista", dijo Mauricio Mulder del Apra.

Por su parte, desde el mismo Fuerza Popular, Mario Mantilla aseguró: "Definitivamente deja mal parada a nuestra bancada, pero él (Daniel Salaverry) siempre ha dicho que representa a los 130 congresistas, entonces quiero pensar por ese lado, pero en todo caso lo vamos a analizar en la reunión", señaló.

Los cuestionamientos no cesaron y César Segura aseveró: "Lo que considero nefasto es la posición del presidente [Salaverry] porque está yendo en contra de la institución. Él es congresista, está yendo en contra, mal o bien, de una votación que ya existió. Entonces, yo creo que debería repensar lo que ha escrito y me parece realmente penoso lo que he leído a través de los medios de comunicación", dijo en Canal N.