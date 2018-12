Alan García: Fiscal revisa vehículo en los exteriores de la casa de exmandatario [VIDEO]

El fiscal de Miraflores, Erick Silverio Linares, encabeza la inspección al vehículo policial de la División de Inteligencia estacionado frente a la casa del expresidente Alan García.

Antes de la diligencia, Silverio Linares dispuso que descendieran los tres agentes del orden que se refugiaron a bordo del vehículo, los mismos que fueron identificados como Rolando León Sierra, Dilton Torres Lugo y Juan Ignacio Nieves Alvarado, quienes, en palabras del ministro del Interior, Carlos Morán Soto, forman parte de un plan de seguridad en beneficio del líder aprista.

En conferencia de prensa, el titular del Interior explicó la razón por la que el vehículo permanecía en los exteriores del domicilio de García, enfatizó que fue parte del pedido del secretario de Alan García, Ricardo Pinedo y sostuvo que se trataba de un procedimiento legal.

"Rechazo contundentemente (la acusación). Acá no hay ningún tipo de interceptación ilegal atribuido al presidente Vizcarra [...] Estoy sorprendido por la posición asumida por el señor Pinedo, porque él me pidió seguridad para el expresidente y yo se lo garanticé [...] Se ha hecho un procedimiento legal. El vehículo que ha sido intervenido por simpatizantes apristas, es un vehículo táctico de monitoreo de imágenes. Yo estoy esperando el resultado de la verificación que está haciendo el fiscal para someterlo a un peritaje. No tenemos nada que ocultará acá", manifestó Carlos Morán.