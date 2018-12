Alan García se victimiza por supuesto ‘chuponeo’ y culpa a Martín Vizcarra

Alan García salió de su casa de Miraflores para referirse al presunto 'chuponeo' en su contra a través de un auto del Ministerio del Interior. Señaló que la responsabilidad recae en el ministro del Interior Carlos Morán y el presidente Martín Vizcarra.

"Me parece muy grave y dice muy poco del estado de derecho. Lamento mucho que las prácticas 'montesinistas' sigan en marcha, no hay entonces estado de derecho y no solamente yo, estoy seguro que muchas personas más que no están con el gobierno están siendo escuchadas", dijo a la prensa Alan García.

Sobre este inusual hecho, el líder aprista pidió que se realicen las investigaciones correspondientes. "Me parece gravísimo que se extraiga un vehículo de escucha. Espero que venga la Fiscalía y denuncie este delito flagrante y que el Ministerio del Interior nos dé explicaciones", agregó el ex mandatario.

Sobre la denuncia de Alan García, el ministro Morán señaló que “Él (Pineda, secretario de Alan García) me pidió que temía por la seguridad del expresidente y que yo le garantizara, como ministro y parte del gobierno, de que no iba a suceder nada”.

Como se recuerda, Alan García anunció esta tarde que entregará su pasaporte, constancia de domicilio y certificado de trabajo al fiscal José Domingo Pérez como muestra de querer colaborar con las futuras investigaciones en su contra.