Alan García se pronuncia luego que Uruguay le negara el asilo [VIDEO]

El expresidente Alan García permanece en su domicilio, ubicado en Miraflores, y envió un comunicado con su secretario personal Ricardo Pinedo, luego que le negaron el asilo diplomático en Uruguay.

Pinedo salió de la vivienda de Alan García y leyó la carta para la prensa. Este es el comunicado que envió el líder aprista:

"Al conocer la decisión del gobierno de Uruguay he abandonado esta mañana la sede de su embajada. Declaro que solicité el asilo previsto en la Constitución ante la inminencia de una orden de detención, pero cumplido ese paso estaré en mi domicilio, a disposición de todas las investigaciones y convocatorias que se me hagan, así como he concurrido ya a 49 citaciones fiscales, judiciales y del Congreso.

Declaro que no existe ninguna delación, prueba o depósito que me vincule a ningún hecho delictivo y mucho menos con la empresa Odebrecht o la realización de algunas de sus obras, lo propalado en estos días solo consiste en rumores y especulaciones que jamás tendrás comprobación por ser totalmente falsas, cuando se me convoque asistiré con puntualidad como lo he venido haciendo y esperando que sea ajenas a la verdad las intenciones de una detención arbitraria.

Agradezco al Embajador Barros y a su señora esposa la hospitalidad brindada y deploro cualquier molestia ocasionada", se lee en el comunicado que envió Alan García.

Como se sabe, este lunes, el presidente de Uruguay Tabaré Vázquez anunció que no concederá el asilo diplomático a Alan García, tras 17 días de la solicitud extendida por el expresidente peruano. El mandatario recalcó que en el Perú no existe persecución política.

“En Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado y es precisamente el Poder judicial el que está llevando adelante las investigaciones de eventuales de delitos económicos del expresidente de Perú”, dijo Tabaré Vázquez.