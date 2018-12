Caso Keiko Fujimori: Scotiabank recibió dinero ilegal de Odebrecht

Ernesto Cabral y Óscar Castilla C. / Ojo-Publico.com

El Scotiabank –calificado como el tercer banco más importante del Perú– recibió más de US$1 millón de testaferros del partido de Keiko Fujimori, en el marco de una operación de ‘pitufeo’ (aportes fraccionados) que pretendía hacer pasar el dinero entregado por Odebrecht como si fuera aporte de la campaña presidencial del 2011.

Ojo-Publico.com estableció –en base a documentos del Ministerio Público– que el presunto dinero ilícito ingresó al Scotiabank en dos periodos definidos: US$997 mil entre abril y junio del 2011; así como US$50 mil en marzo del 2010, por intermedio de tres cuentas bancarias a nombre de Fuerza 2011.

Según la declaración del jefe de Odebrecht en Lima, Jorge Barata, la empresa entregó US$1 millón a Jorge Yoshiyama Tanaka y Augusto Bedoya Cámere. Este dinero, según la Fiscalía, se ingresó por intermedio de testaferros a las cuentas que dicho partido tenía en el Scotiabank como si se tratara de aportes a la campaña de Fujimori.

La Policía determinó que más de la mitad de aquel US$1 millón de Odebrecht ingresó al Scotiabank en mayo del 2011, a través de 110 abonos en efectivo realizados en la cuenta de Fuerza 2011 durante casi todos los días de aquel mes. El pico de depósitos ocurrió el 25 de mayo del 2011 cuando en un solo día se hicieron 13 depósitos por un total de US$66 mil.

Dos años después, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS) cuestionó el sistema de prevención antilavado del Scotiabank en 2011, cuando ingresó el dinero de Odebrecht a dicha entidad. Ojo-Publico.com –en el marco del Caso DineroLeaks, sobre la responsabilidad del sistema bancario en el blanqueo de activos del crimen organizado– estableció que la SBS investigó a este banco por “deficiencias” en la administración de sus operaciones antilavado.

En el año 2013 la SBS concluyó que el Scotiabank incurrió en “deficiencias en el Registro de Operaciones (RO)”, como se llama al sistema informático que conserva las transferencias y depósitos inusuales y sospechosos de sus clientes. La entidad reguladora estableció que el problema ocurrió en agosto del 2011 y advirtió “debilidades en la información mínima que debe contener el referido registro”.

"Como producto de la evaluación realizada (...) entre el 26 de setiembre y el 29 de noviembre del 2011 (...) se ha determinado la existencia de indicios que indicarían que el banco habría incumplido aspectos establecidos (...) para la Prevención del Lavado de Activos", aseguró la SBS en una carta del 2012 al entonces gerente general Carlos González-Taboada.

La SBS multó al Scotiabank con 25 UIT (equivalentes a unos US$30 mil), sanción considerada como grave por la ley vigente. En Costa Rica, la Superintendencia General de Entidades Financieras sancionó este año al mismo banco con US$2 millones por dejar pasar el dinero de Odebrecht y Camargo Correa destinado al expresidente Alejandro Toledo, sin ser alertado por su sistema de prevención antilavado.

El Scotiabank en Perú aseguró en su memoria institucional del año 2011 que su “Unidad de Prevención del Lavado de Activos [minimizó] la exposición del Grupo Scotiabank Perú a transacciones que involucren al lavado de activos en sus diversas modalidades”. Hoy, la evidencia del Ministerio Público y de la SBS pone en entredicho esta afirmación.

La Fiscalía también alertó que en mayo de este año recibió una carta del Scotiabank con información “escueta” sobre el ingreso de dinero ilícito de Odebrecht. “Existen personas que figuran aportando significativos montos de dinero [en el Scotiabank], lo que llama la atención es que (...) se recurrió a aportes menores o fraccionados”, dice el documento fiscal.

La SBS remitió documentos del proceso sancionador contra el Scotiabank, aunque eliminó los párrafos que contenían los detalles de los hechos imputados "por involucrar información protegida por la Ley de Protección de Datos Personales". Tampoco brindó estadísticas de los reportes de operaciones sospechosas emitidos por este banco durante los años 2010 y 2011.

La entidad financiera aseguró que por ley estaban impedidos de responder sobre este caso. "Scotiabank es una organización respetuosa de las normativas locales e internacionales, cumpliendo con cuidado y responsabilidad con todas las regulaciones referidas a las buenas prácticas de compliance", dice una carta enviada por el banco.

'Pitufeo' en las sedes del Scotiabank en Lima

Los documentos fiscales revelan que Fuerza 2011 ingresó el dinero de Odebrecht en el Scotiabank a través de personas y empresas que prestaron su nombre, o cuya identidad fue usada, en calidad de ordenantes de fachada de los depósitos bancarios; y utilizando a personajes que acudieron a diferentes sedes de la entidad financiera en Lima a depositar montos fragmentados y en efectivo entre los años 2010 y 2011.

En el primer grupo, la Fiscalía identificó a 44 ordenantes sospechosos en el Scotiabank, entre los que destacan Celso Dextre Cuaresma (US$68 mil), Pierre González Castelli (US$61 mil), Gustavo Caillaux Zazzali (US$61 mil) y Eduardo Montes Vize (US$50 mil); así como el hoy prófugo Giancarlo Bertini Vivanco, quien como persona natural, dueño de Italia Import Export y junto a su esposa, figura como ordenante de un total de US$65 mil.

El diplomático boliviano Montes Vize declaró ante la Fiscalía que realizó una “sola aportación por la candidatura de su hija [Irma Montes Patiño en las elecciones al Congreso del 2011], dinero que no se encontraba bancarizado. Montes Vize indicó que “su hija le dio el número de cuenta del Scotiabank a nombre de Fuerza 2011" para realizar el abono.

La Fiscalía descubrió que Montes Vize fraccionó su aporte en siete depósitos en el Scotiabank. El 2 de marzo del 2011 se abonó US$8 mil en efectivo en dicho banco; al día siguiente se realizaron tres depósitos adicionales por US$8 mil cada uno, también en cash; y finalmente el 4 de marzo se hicieron otros tres abonos, dos por US$5 mil y uno por US$8 mil.

Igual ocurrió con el exministro fujimorista Caillaux Zazzali, quien aportó US$61 mil a través de nueve depósitos en el Scotiabank. El 2 de mayo del 2011 realizó dos por US$7 mil y uno por US$6 mil; al día siguiente, tres por US$8 mil y uno por US$4 mil; mientras que el 5 de mayo uno adicional por US$8 mil y uno final el 13 de mayo por US$5 mil.

El Equipo Especial identificó el mismo proceder en Luis Sánchez Tapia, hoy gerente general de la agencia publicitaria Havas Media. El 23 de mayo del 2011, hizo cuatro depósitos de manera fraccionada (por US$11 mil) en las cuentas de Fuerza 2011 en el Scotiabank.

La Fiscalía además identificó que Pierre González Pérez Velasco depositó el 25 de mayo del 2011 (dos días después de los depósitos de Luis Sánchez Tapia) un total US$20 mil a favor de Fuerza Popular en el Scotiabank. Este depósito fue realizado vía cuatro operaciones sospechosas: una por US$4 mil, otra por US$6 mil y otras dos por US$5 mil.

En el segundo grupo, la Fiscalía identificó a Daniel Mellado Correa, sindicado como uno de los principales transportistas del dinero de Odebrecht. Este personaje usó la modalidad de ‘pitufeo’ para depositar el 9 de marzo del 2011 un total de US$25 mil en las cuentas bancarias del partido en el Scotiabank.

Mellado aseguró a la Fiscalía que depositó esa fecha US$5 mil y US$7 mil en efectivo en dos agencias del Scotiabank en Surquillo. “La señorita de la ventanilla me solicitó brindar algunos datos para el llenado del ‘formato LAVA’, que era la solicitud que pedía el banco respecto al origen del dinero, entonces me preguntó el nombre del aportante, no recuerdo qué nombre brindé (...) y procedió a entregarme el voucher”, dijo.

Aquel mismo día, Mellado depositó otros US$7 mil y US$6mil en efectivo en otras dos agencias de Miraflores. “Utilizando el procedimiento anterior, esto es, ingresar a la agencia bancaria, hacer la cola respectiva, llegar a ventanilla y decir que iba a depositar un dinero (...) a favor del partido Fuerza 2011”, detalló.

Tarapoto: Dinero sucio en el Scotiabank

La Fiscalía también detectó el ingreso de US$35 mil en las agencias del Scotiabank en Tarapoto (San Martín) por intermedio de seis personas cuyos perfiles económicos no justifican el elevado monto de sus aportes. Ellas fueron: Lilith Sánchez Bardales y Gregoria Vela Arista, quienes depositaron US$5 mil cada una. Ambas, de acuerdo a sus declaraciones, guardaban dicha cantidad de dinero en “la cómoda” de sus casas.

El Ministerio Público también identificó el depósito por US$5 mil realizado por Niczer Romero Villalobos. “La señora Gregoria Vela me dijo: ‘tienes que decir que (...) has depositado en el Scotiabank de Tarapoto’(...) Yo no le dije nada pero pensaba cómo voy a decir eso si yo no tengo cómo justificar esa plata, yo vivo en una casita”, testificó.

Lo mismo ocurrió con Guzmán Rimarachín Díaz, quien depositó US$5 mil en marzo del 2011 en la sucursal del Scotiabank en Tarapoto. El investigado aseguró que el origen del dinero fue un “préstamo que [me hizo] la Caja de Paita, aproximadamente en el 2010”, sin embargo la Fiscalía calificó esta explicación de “inverosímil".

La Fiscalía identificó el mismo proceder con Irma Carranza Montenegro y Marizol Valles Chong, esposa del congresista Rolando Reátegui, quienes depositaron US$5 mil y US$10 mil, respectivamente, en el Scotiabank de San Martín. Ambas mujeres dijeron que el dinero procedía de sus ahorros. Días después, y acorralado por las evidencias, el parlamentario acabó convirtiéndose en testigo protegido. El resto es historia conocida.

Lea más en Ojo-Publico.com