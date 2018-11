La popularidad de Pérez se dispara a 67%: sube 18 puntos en un mes

Pisa fuerte. De acuerdo con el nuevo sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el fiscal para casos de lavado de activos, José Domingo Pérez, registra una aprobación ciudadana del 67%. En octubre, su apoyo era del 49%. Es decir, su evaluación ha crecido en unos 18 puntos porcentuales.

Sin duda, esta admiración guarda estrecha relación con el caso de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hoy en prisión preventiva por 36 meses junto con dirigentes del partido como Ana Herz de Vega y Pier Figari. También con la investigación que se le sigue al expresidente Alan García, hoy en la embajada de Uruguay a la espera de que le acepten una solicitud de asilo.

Además, la mayoría de los peruanos -el 44%- cree que Pérez actúa con autonomía (a diferencia del fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry).

Las cifras presentadas por el IEP confirman que Pérez se ha convertido en un personaje popular con un amplio respaldo ciudadano. Una fama inédita para un fiscal, según recordó el abogado penalista Carlos Caro.

Este momento dulce que vive Pérez quedó reflejado el lunes, cuando participó de un taller de derecho procesal penal en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Tras culminar el taller, el fiscal se retiró en medio de aplausos y vivas de los estudiantes. Todos le manifestaron su apoyo. De paso, aceptó tomarse algunas fotos con sus entusiastas admiradores.

“Esto es algo que le hace bien al Ministerio Público (MP). No solo es importante ganar casos, también es importante que la institución gane legitimidad”, comentó Caro a La República.

El sondeo del IEP también señala que el 59% considera que la investigación a Pérez por supuesta apología al terrorismo es solo una medida de presión política en su contra.

EL RETO

Lo que viene para Pérez, sin embargo, no es sencillo. Como dijo Caro, el fiscal ha tenido en el juez Richard Concepción Carhuancho a un aliado importante que le ha permitido al MP sacar adelante los pedidos de prisión preliminar y preventiva. El asunto será si el MP podrá, finalmente, acusar y lograr una sentencia firme.

Quien tiene una mirada más crítica hacia Pérez es el constitucionalista Aníbal Quiroga. No desmerece su trabajo. Por el contrario, ha dicho que el fiscal es “una persona acuciosa, que luce severa, que luce eficiente y prepara sus casos”, pero indicó que “hay ciertas reglas jurídicas que no respeta, su discurso jurídico no siempre es el apropiado”.

Caro coincidió con Quiroga en que el fiscal Pérez es alguien que se prepara de manera adecuada.

“(Pérez) ha aplicado una estrategia positiva que consta de tres partes: detención preliminar, audiencias progresivas y los allanamientos. Se ha recogido mucha información. El fiscal ha demostrado que el MP con trabajo y pocas semanas se puede lograr efectos en la lucha contra la corrupción”, sostuvo Caro.

El fiscal provincial Pérez nació el 15 de diciembre de 1976 en Arequipa. Ostenta el título de abogado desde noviembre del 2000, otorgado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Está próximo a cumplir 42 años, de los cuales 13 los ha dedicado a la indagación y acusación de delitos de corrupción de funcionarios públicos. ❧