Agresor de Luis Alva Castro: “Me dejé llevar por una profunda indignación”

El excongresista Luis Alva Castro sufrió fuertes agresiones el último domingo, cuando ingresaba a la residencia del embajador de Uruguay, en San Isidro, donde permanece el expresidente Alan García.

Alva Castro fue agredido por ciudadanos que rechazaban el asilo diplomático solicitado por Alan García, tras revelarse que recibió 100 mil dólares de la Caja 2 de Odebrecht, simulando el pago de una conferencia.

La Policía identificó a dos de los agresores, uno de ellos es Alexander Peña, quien envió una carta a la opinión pública para disculpar y expresar su arrepentimiento ante el injustificable hecho.

Peña destaca que la agresividad que no refleja mi personalidad y que lamenta haber participado de la agresión. Además, indica que se hará responsable de los gastos médicos y que tiene la intención de ponerse a disposición de las autoridades.

Esta es la carta completa del agresor de Luis Alva Castro, que compartió Correo:

“Respecto al lamentable suceso en el que me he involucrado expreso mis disculpas, no solo al señor Luis Alva Castro, sino al público en general que ha visto en mi conducto una manifestación de intolerancia y agresividad que no reflejan mi personalidad y mi forma de conducirme en la vida.

Lamento mucho la escena de un hombre mayor siendo agredido y haber participado de ello. Y donde me dejé llevar por la euforia colectiva y una profunda indignación.

Las imágenes vistas no representan a la sociedad armónica a la que aspiramos todos. Manifiesto mi ánimo de asumir y hacerme responsable de los gastos médico que me correspondería, aunque tengo claro que esto no borra la ofensa sentida por el señora Alva Castro.

Asimismo, manifiesto mi intención de ponerme a disposición de las autoridades pertinentes a fin de esclarecer los hechos del 18 de noviembre pasado.

Alexander Peña”.