Fujimorista Pariona de acuerdo con priorizar denuncia constitucional contra Mamani

Federico Pariona, congresista de Fuerza Popular, se mostró a favor de priorizar la denunciar constitucional presentada contra su colega de bancada Moisés Mamani, quien es acusado de realizar tocamientos indebidos a una aeromoza.

Este miércoles, el parlamentario del Frente Amplio, Hernando Ceballos, formalizó la acusación constitucional contra el legislador fujimorista, por el delito de tocamientos indebidos, por el cual fue bajado de un avión.

“A mí me gustaría que se priorice, pero hay un acuerdo. Sobre la celeridad ya lo verá el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Por mí, obviamente que sí [se priorice]”, precisó en diálogo con la prensa.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es presidida por el legislador de Fuerza Popular, César Segura, el cual se ha mostrado en contra de priorizar ciertas acusaciones y anunció que respetará el orden de llegada de los expedientes.

En ese sentido, Federico Pariona explicó que su bancada no “blindará” este tipo de hecho y que apoyarán lo que las investigaciones recomienden. “Si la Subcomisión de Acusación Constitucionales señala que hay culpabilidad en el congresista nosotros no vamos a dudar en apoyar. No lo vamos a blindar”, agregó.

Cabe precisar que, el parlamentario Moisés Mamani fue denunciado por la tripulante de cabina de LATAM. Según indica la denuncia, el fujimorista regresaba de guardar su equipaje, sin embargo, al pasar por su lado le tocó los glúteos desde la cintura hasta debajo de manera “grotesca”.

Moisés Mamani ha asegurado que no realizó tocamientos indebidos y que fue bajado del avión por un problema de salud. "No la toqué y no la he tocado. He podido rozar, pero nunca he faltado el respeto a nadie", añadió.

El último lunes, la Comisión de Ética del Congreso acordó iniciar una investigación contra Mamani por este hecho.