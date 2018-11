Ollanta Humala: “Alan García se victimiza con la misma lógica que Toledo” [VIDEO]

El expresidente Ollanta Humala se refirió a la situación que atraviesa el exmandatario Alan García, quien solicitó formalmente asilo diplomático al Gobierno de Uruguay tras aprobarse una orden de 18 meses de prisión preventiva, en el marco de la investigación del caso Odebrecht.

"Lo que está haciendo Alan García es victimizarse en la misma lógica que [Alejandro] Toledo. No es igual que nuestro caso", indicó en Latina.

Como se recuerda, el expresidente Alejandro Toledo se encuentra en Estados Unidos, a pesar que existe dos órdenes de 18 meses de prisión preventiva por el caso Odebrecht y Ecoteva.

Según explicó el presidente del Partido Nacionalista Peruano, en su caso él y su esposa Nadine Heredia permanecieron 9 meses en prisión, pero en el caso de Alan García se está intentado “distorsionar” la realidad, al aducir que existe una “persecución política”.

"Hay una actitud cobarde en esa carta (el pedido de asilo a Uruguay de Alan García) y distorsiona la realidad. En ningún momento enfrentó las cosas. Siempre estuvo en España, se hace la víctima, no es un perseguido político. Yo he enfrentado todos los procesos acá y no me he ido", resaltó Humala Tasso.

En ese sentido, el expresidente Ollanta Humala aseguró que Alan García "se está burlando del país" al pedir un asilo a Uruguay.

Como se recuerda, Ollanta Humala y Nadine Heredia son investigados por el delito de lavado de activos, ya que habrían recibido US$3 millones de parte de la empresa Odebrecht para financiar su campaña en el 2011.

En el caso de Alan García, el fiscal José Domingo Pérez, quien solicitó el impedimento de salida contra el líder aprista, aseguró que existen indicios sobre presuntos “actos ilícitos de concertación” que se realizaron durante el gobierno aprista para favorecer a la empresa Odebrecht en la licitación de obras.