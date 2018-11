Salaverry sobre Mamani: "Si se encuentra responsabilidad, que se sancione drásticamente"

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, se pronunció sobre la situación del congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani, quien es acusado de haber realizado tocamientos indebidos a una aeromoza en un vuelo de Juliaca-Lima.

"Invoco a los miembros de la Comision de Ética que concluyan dichas investigaciones en pocos días y de encontrarse responsabilidad, se sancione drásticamente", precisó el titular del Parlamento.

En la víspera, el fujimorista fue bajado de un avión, a pesar que en un inicio el mismo Mamani aseguró este hecho se produjo porque había sufrido una descompensación, la misma empresa aérea 'Latam' emitió un comunicado en el que precisan que el capitán de la tripulación pidió que el legislador sea retirado por realizar "tocamientos indebidos".

Tras ello, diversas instituciones solicitaron que Moisés Mamani sea sancionado por este hecho, incluso algunos parlamentarios han pedido que sea desaforado del Congreso por esta actitud. La presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, anunció que este lunes pedirá que su grupo de trabajo realice la investigación de oficio para que el congresista sea sancionado.

Mamani anuncia que se someterá a las investigaciones

El legislador fujimorista, Moisés Mamani, indicó que se someterá a "todas las investigaciones". Sin embargo, negó en todo momento que haya realizado tocamientos indebidos a la aeromoza.

"A mí no me bajaron por tocamientos indebidos sino por mi estado de salud, he sido el último pasajero en subir al avión, no hubo tocamientos ni nada por el estilo (...) No permitiré que dañen mi imagen", explicó.