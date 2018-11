Por los trabajadores

Señor Director:

Es obvio que todo no se puede hacer al mismo tiempo, pero hay gente ilusa que cree que los problemas estructurales del Perú se resuelven en cuestión de meses. Cierto que hay muchísimas cosas por hacer, pero para empezar hay que planificar y, lo que es peor, luchar a favor del pueblo con la antipatria obstruccionista que ve con malos ojos los aciertos de otros. Sin embargo, contra viento y marea, el Gobierno anuncia que el Bicentenario será celebrado solemnemente y con obras.

Y es bastante grato que desde ya haya salido al rescate de nuestra juventud que por años labora angustiado fuera de planilla y sin protección social. Reducir la informalidad laboral es su objetivo, y en ese afán han sido beneficiados a la fecha más de 13.000 trabajadores del sector privado, de los cuales 2.300 pertenecen a Lima Metropolitana, que fueron incorporados a planilla en solo dos meses. Un hecho plausible.

antonio cerpa

antoniocerpag@hotmail.com

Falacia del costo hundido

Señor Director:

A veces, nos cuestionamos si, en realidad, vale la pena nuestra situación respecto a los estudios, al trabajo, el lugar donde vivimos, la persona con la que estamos, el proyecto que ejecutamos. Creemos que, efectivamente, podríamos estar mejor si cambiamos de carrera o si terminamos con esa relación. A pesar de ello, el cuestionamiento queda ahí y no hacemos nada.

Muchas veces ponemos al miedo como filtro que nos intimida acerca del futuro y no tomamos otro camino. Cuando se invierte dedicación, tiempo o dinero en algo es mucho más difícil despegarse ya que hay vínculo emocional. Duele sentir que no podemos recuperar lo invertido, sentir que desperdiciamos y reconocer que lo mejor, aunque no parezca, es empezar desde cero o tomar otra vía. El sentimiento de no tener otra “opción y seguir nada más” se llama: falacia del costo hundido. Nos engañamos creyendo que lo mejor es no desperdiciar pues recuperar lo invertido -tiempo o dinero- se vuelve imposible. Si se sigue con ese infructífero proyecto, si no le ve futuro a su relación, si no le apasiona la carrera o no se siente satisfecho con su vida; entonces es momento de cambiar y salir de la zona de confort.

Leyla suárez roquet

DNI: 75343657

No aceptan la corrupción

Señor Director:

Son preocupantes las violentas actitudes de la casta Fujimori, sus congresistas y seguidores. No quieren aceptar la corrupción en los que están inmiscuidos. Se niegan a creer que su lideresa no cometió delitos sino que son “pequeños errores de inexperta en política”, además, se niegan aceptar que “sus asesores” mal orientaron. Además, la seguidas acciones negativas contra el fiscal y juez a través de “Botika” suman la “carga procesal” y en contra de su lideresa, afirmándose la tesis de una “organización criminal” y múltiples “brazos ilegales”. Aparte de amenazas contra testigos honestos. Por otro lado, Keiko no ha sido “contaminada” por la política peruana, peor ella contaminó la democracia en el Perú, desde cuando aceptó dádivas de “dudosa procedencia” e inscribió a personajes con datos falsos en su CV.

máximo bernal matos

dni: 41016718

Control policial en Lima

Señor Director:

Urge control policial y de Serenazgo en el Jr. Ica, del Centro de Lima. Cuando se transita de noche por allí se siente el olor a marihuana.

Rubén ramírez

rubramc@hotmail.com