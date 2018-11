Patricia Donayre renunció a la bancada de PpK

Se desmorona el oficialismo. La congresista Patricia Donayre renunció esta tarde a la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK) por hechos vinculados a su trabajo parlamentario que "no sintonizan con el anhelo de enfrentar frontalmente la corrupción", según la carta enviada al vocero del partido.

Precisamente la legisladora tuvo un altercado con el portavoz de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, en la Comisión de Justicia (mencionado en la carta), luego que este tomara una postura distinta en cuanto a la ley que buscaba evitar que a los partidos políticos investigados se les pueda nombrar como organización criminal.

En ese sentido, Patricia Donayre había solicitado que Gilbert Violeta deje la vocería de la bancada, e incluso en una entrevista televisiva no había descartado su renuncia por los insultos del parlamentario. "Fue una frase que suelen decirse, y que prefiero no reproducirla por respeto", dijo en su momento sobre el altercado que tuvo al finalizar la comisión.

"Ese maltrato verbal me obligó a solicitar como correspondía una sanción de acuerdo al reglamento. Solicitud, que no solo tuvo eco en la sesión donde se debatió la misma, sino que no fue valorada", agregó ahora en la misiva enviada esta tarde.

Como se recuerda, en las últimas 72 horas también renunciaron a la bancada oficialista los parlamentarios Salvador Heresi y Guido Lombardi, por distintas discrepancias con los legisladores de su propia bancada.

Este último, Guido Lombardi, en conversación con La República también informó que su renuncia se dio por la decisión que Gilbert Violeta tomó en la Comisión de Justicia, pues a diferencia de Patricia Donayre, él votó a favor de no llamar organización criminal a partidos políticos. Ley impulsada por el Apra.