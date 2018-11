Villanueva sobre informe Lava Jato: "Decisión del Congreso es un juicio político"

La presentación oficial de la agenda con miras al Bicentenario de la Independencia en el 2021 estuvo protagonizada por una serie de actividades programadas por el Ejecutivo en distintas regiones. Así, el presidente Martín Vizcarra estuvo en Ayacucho, mientras que César Villanueva ocupó un lugar en la región San Martín.

En este contexto, el presidente del Consejo de Ministros respondió algunas preguntas de la prensa y destacó acerca del informe final de la Comisión Lava Jato que presidió la fujimorista Rosa Bartra y que finalmente fue aprobado por el Pleno del Congreso, que esta decisión "es un juicio político".

El premier dijo ello en referencia al acuerdo mayoritario de no incluir a Alan García ni a Keiko Fujimori en el informe final por presuntas coimas de la constructora brasileña Odebrecht.

Además, precisó que "el juicio real lo va a hacer el Ministerio Público, y después en su momento, el Poder Judicial". También destacó que eran indistintos los nombres que aparecieran en el documento puesto que "la idea es luchar fuertemente contra la corrupción".

Acerca de la decisión del Tribunal Constitucional de declara insonstitucional una parte del Reglamento del Congreso que modifica la cuestión de confianza, aclaró que ello "no modifica la propuesta de ley que salió del Congreso" en referencias a las reformas planteadas por el Ejecutivo.

Asimismo, reafirmó implícitamente su postura del 'No' en cuanto la parte correspondiente a la bicameralidad. "Debilita el equilibrio de poderes. Eso no es correcto (...) Por eso hemos emitido la opinión de que eso no precede", alegando nuevamente la desnaturalización de esta reforma.