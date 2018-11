García minimiza investigaciones, pero le recuerdan que se acogió a la prescripción

El expresidente Alan García utilizó su cuenta de Twitter para pronunciarse sobre la citación del fiscal José Domingo Pérez para que declare por el caso Metro de Lima.

En esa línea, García señaló que nunca ha “traicionado la confianza de los peruanos ni la de sus compañeros”, sin imaginar que sería duramente criticado por los usuarios, quienes le recordaron cuando logró evadir la justicia al acogerse a la figura de Prescripción de Delitos.

“Desde que dejé el gobierno, y con una campaña feroz, se me ha investigado. Pero son los hechos los que cuentan y estos demuestran que nunca traicioné la confianza de los peruanos ni la de mis compañeros. #OtrosSeVendenYoNo”, escribió Alan García en Twitter.

La publicación del expresidente no fue bien recibida por los usuarios de Twitter y así se vio reflejada en los comentarios de la misma.

“Usted no ha demostrado su inocencia, se acogió a la prescripción en la mayoría de sus denuncias”, “Prescripción no es lo mismo que inocencia estimado AG”, “La prescripción y los amparos quién los interpuso”, “Ojo que te fuiste y prescribieron”, “Nadie te ha investigado, te acogiste a la prescripción que no es lo mismo”, “Buscaste la prescripción para no enfrentar a la justicia”, “Lo mismo decía Keiko”, fueron algunos de los mensajes que se pueden leer bajo el tuit de Alan García.

