Galarreta estuvo en contra de incluir a Alan y Keiko en informe Lava Jato

Finalmente Alan García y Keiko Fujimori no están siendo incluidos en el informe final de la Comisión Lava Jato. Pese a los reclamos, hubo algunos parlamentarios que si estuvieron de acuerdo con este blindaje. Uno de ellos fue Luis Galarreta, quien -durante el debate- sostuvo que es "monotemático" pedir que ambos sean incluidos en la investigación.

"Acá no podemos tener miramientos políticos. ¿Por qué no están algunos? porque según el informe no corresponde comprometer a quienes no han sido funcionarios, así de simple. ¿Por qué no están otros? porque en la evaluación no hay directamente la acusación o los documentos que corresponden ", dijo el legislador de Fuerza Popular.

En ese sentido Luis Galarreta agregó que "si algunos van a quedar y algunos no quedarán, es porque la comisión va a evaluar si corresponde, participaron directamente o no son funcionarios". Como se recuerda, Alan García y Keiko Fujimori no fueron incluidos en el informe final por votos en contra del fujimorismo y el Apra.

Sin embargo, desde el Parlamento, hubo quienes no se quedaron callados. Instantáneamente el congresista Marco Arana, ya no teniendo espacio para debatir en el Pleno, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje hacia el expresidente del Congreso.

"Luis Galarreta dice que “es monotemático” exigir que Alan García y Keiko Fujimori sean investigados por corrupción Lava Jato. Justifica mamarrachada de exclusión de los peces gordos en el Congreso. Si blindaron a Hinostroza no hay vergüenza de blindar a estos dos", dijo Arana Zegarra.

Hasta el cierre de este informe, los personajes antes mencionados no están siendo incluidos en el informe final que se votará en el Pleno del Congreso (3:30 p.m.). Pese a ello esta documentación si recomienda acusar a los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski por las coimas de Odebrecht.