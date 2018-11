Desde Adentro

SALA DECLARÓ INFUNDADA SU APELACIÓN

Otro revés para Hinostroza

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema declaró infundada la apelación del ex juez supremo César Hinostroza, que buscaba revertir la orden de 36 meses de prisión preventiva en su contra dictada por el Poder Judicial. Hinostroza está detenido en España, país con el que se gestionará su extradición. Se le acusa de liderar la red “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

PESE A CRÍTICAS DEL FUJIMORISMO Y DE VIOLETA

Apoyo institucional a Justicia TV

Pese a las quejas de un sector del fujimorismo e incluso del pepekausa Gilbert Violeta, quienes consideran que la transmisión de la audiencia de prisión preventiva de Keiko Fujimori no fue correcta, el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, defendió a su canal. “Justicia TV está cumpliendo su rol y se ha ganado su espacio”, indicó.

SON TONTERÍAS HABLAR DE GOLPES DE ESTADO, DICE

Obispo responde a Alan

En alusión a Alan García y sus críticas al gobierno, monseñor Juan Vera Plasencia, obispo general castrense, sostuvo que son “tonterías” hablar ahora de golpes de Estado en el Perú porque las fuerzas armadas y policiales están más preocupadas en velar por la gobernabilidad y seguridad del país.

GOBERNADOR REGIONAL DE AMAZONAS

Convoca a primera audiencia

A pocas semanas de culminar su gestión, el gobernador regional de Amazonas, Gilmer Horna, realizará hoy su primera audiencia pública para escuchar a la población e informar sobre las obras pendientes. Los lugareños se preguntan por qué convoca ahora y no lo hizo antes. ¿Será porque varios de los trabajos tienen observaciones y él es investigado por lavado de activos?

HOY TAMBIÉN HABLARÁ SOBRE SU DEUDA FISCAL

Vargas Llosa y la política

El laureado escritor Mario Vargas Llosa llegó ayer a Arequipa acompañado de su pareja, Isabel Preysler, para participar en tres conferencias en el Hay Festival 2018. En breves declaraciones a la prensa, anunció que hoy se pronunciará sobre los hechos políticos y la deuda tributaria que le reclama el fisco español de más de dos millones de euros.

NO APOYARÁ INFORME LAVA JATO DE ROSA BARTRA

Petrozzi sin vuelta atrás

El congresista no agrupado Francesco Petrozzi remarcó otra vez su distancia de los fujimoristas indicando que no apoyará el informe mayoritario de la Comisión Lava Jato por estar incompleto al no incluir a Keiko Fujimori ni a Alan García. Lo hizo junto a los representantes del Frente Amplio, Nuevo Perú y Acción Popular.