Vizcarra afirma no temer investigación por el caso Chinchero

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró sobre el caso Chinchero, reabierto en la Fiscalía, donde se encuentra en calidad de investigado el exministro de Economía Alfredo Thorne, que no le preocupa en absoluto.

"Que investigue lo que crea conveniente y con transparencia se aclare cualquier duda sobre cualquier proyecto. Estamos trabajando en una lucha frontal contra la corrupción, si hay alguna duda con Chinchero, pregunten... estoy dispuesto a ir a informar lo que sea necesario y aclarar", dijo en alusión a los comentarios del fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry, de un supuesto interés político por "tapar" el caso de la construcción del aeropuerto del Cusco.

El mandatario explicó además que quien firmó el contrato con la concesionaria Kuntur Wasi fue el gobierno de Ollanta Humala, y que el actual gobierno trató de corregirlo con absoluta transparencia –según dijo– porque estaba mal hecho

"La modificación del contrato se presentó al Congreso; como ministro de Transportes, yo fui a decir qué se estaba pretendiendo con la modificación del contrato. Se presentó al Congreso y ese documento se envió a la Contraloría. Se explicó y se dijo: 'no se va a actuar si no dan el visto bueno'. Finalmente, la Contraloría dijo no satisface y se resolvió", contó Vizcarra durante la entrevista con Rosa María Palacios en su programa en Radio Santa Rosa.

REFORMA pendiente

Respecto a la reestructuración del sistema de administración de justicia, el presidente recordó que aún falta que el Congreso debata y apruebe siete proyectos de ley para que este proceso avance.

"Eso nos genera algo de impotencia", manifestó Vizcarra, quien en otro momento afirmó que una forma de que el fujimorismo se sume al diálogo al que han apelado es, precisamente, tramitando estos siete proyectos de ley.

"Es que el diálogo no es solamente discurso, es acción, son hechos", resaltó el presidente.

De otro lado, rechazó tajantemente las insinuaciones sobre interferencias políticas en la situación judicial de la excandidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori.

"En absoluto intervenimos en nada en los procedimientos del Ministerio Público ni del Poder Judicial. Nos mantenemos al margen, respetamos la autonomía, coincidiendo o discrepando, de sus decisiones", recalcó.

Y sobre Alberto Fujimori, a quien se le ve en un video en buen estado de salud en la clínica privada donde permanece internado, rechazó que haya un trato preferencial. Por el contrario, informó que a través del Ministerio de Justicia se hará una evaluación objetiva, pero de carácter médico.

"No queremos ser ni blandos ni duros, sino justos", comentó.

no cerrará el congreso

Finalmente, el presiden Martín Vizcarra negó cualquier interés suyo por cerrar el Congreso, al señalar que, pese a que era el clamor popular, lo que le corresponde es respetar la democracia.

"Si fuera populista y quisiera un aplauso gratis, dijera estoy con ustedes", señaló descartando los rumores. Antes de que culmine su mandato el expresidente Alejandro Toledo, investigado por recibir presuntas coimas de la empresa Odebrecht y actualmente prófugo en los Estados UNidos, será extraditado.

"Tenga la seguridad de que antes que deje el cargo, el presidente Toledo estará aquí afrontando la justicia", afirmó.

El mandatario rechazó además que desde el Poder Ejecutivo no se esté trabajando por la extradición de Toledo Manrique, y por el contrario indicó que se está haciendo seguimiento permanente desde el Ministerio de Justicia y de Relaciones Exteriores.

Explicó finalmente que esta gestión también depende de los procedimientos engorrosos y largos de la administración de los Estados Unidos.❧

