Abogado de Toledo califica de 'cortina de humo' declaración de Vizcarra

Martín Vizcarra indicó en una entrevista que antes que termine su período como mandatario el expresidente Alejandro Toledo será extraditado desde los Estados Unidos para que pueda responder ante la justicia peruana por los casos Odecrecht y Ecoteva.

"Antes de que termine mi mandato, Toledo estará aquí compareciendo ante la justicia", dijo Vizcarra en conversación con Rosa María Palacios.. Tras estos dichos, el abogado de Toledo Manrique, Roberto Su, se pronunció y cuestionó las declaraciones del presidente.

Según el letrado, lo dicho por el mandatario va en contra de la autonomía de la justicia del país norteamericano. “He escuchado y he leído la declaración del presidente de la República. Realmente me sorprende porque la extradición no depende de una persona, sino del país en este caso Estados Unidos”, explicó al diario El Comercio.

Para Su, todo se trataría de una “cortina de Humo” pues comparó las declaraciones del mandatario como una promesa de campaña presidencial cuyo objetivo sería nada menos que “congraciarse” con la población.

No obstante, el abogado indicó que lo dicho por Vizcarra no será usado como argumento para poder desestimar el pedido de extradición el cual ya se encuentra en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Deslindando así las versiones que indicaban que las declaraciones podrían tomarse como algún tipo de injerencia política.

Su explicó al referido medio de comunicación que si el expediente es aprobado en dicha instancia, recién será dirigido hacia el Departamento de Justicia donde ambas partes acudirán para la exposición de argumentos.