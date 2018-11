Gilbert Violeta pidió disculpas públicas a Patricia Donayre

La congresista Patricia Donayre solicitó en las últimas horas una sanción para su colega de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, debido a que recibió un agravio de su parte durante la sesión de la Comisión de Justicia.

Así, de acuerdo con esta información, la legisladora presentó una carta en la que pedía al partido que se retire de la vocería titular al parlamentario alegando que "alguien con actitudes poco tolerantes y violentas contra una mujer no está en condiciones de representarnos".

En este sentido, el integrante del partido publicó dos mensajes a través de su cuenta personal de Twitter en el que expresaba sus disculpas públicas ante su colega y admitió su sorpresa por la misiva en la que pide que se le retire del cargo.

He visto con sorpresa una carta de mi colega Patricia Donayre reclamando por mi comportamiento. Quiero expresar mis disculpas públicamente si mi actitud o mis palabras la han ofendido.Yo defiendo mis ideas con firmeza, pero nunca soy irrespetuoso con nadie y menos con una mujer.

"Yo defiendo mis ideas con firmeza, pero nunca soy irrespetuoso con nadie y menos con una mujer", destacó el congresista. También refirió en un segundo post que ha intentado contactarse con ella por celular para aclarar el tema, pero no ha encontrado respuesta.

He llamado a Patricia Donayre @PatyDonayre para aclarar este tema, pero no he tenido la suerte de ubicarla. Espero poder conversar con ella de manera sincera como siempre lo hemos hecho para poder resolver este mal entendido.