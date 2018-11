Mercedes Aráoz: Es una barbaridad que Pedro Chávarry acuse al Gobierno

La congresista de Peruanos por el Kambio, Mercedes Aráoz, se pronunció luego que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, acusara al fiscal José Domingo Pérez de tener un interés político coordinado con el Gobierno.

“Es una atrocidad que un fiscal de la Nación haga una acusación de esa naturaleza. Me parece una barbaridad que el mismo día, se haga esta acusación constitucional contra Alfredo Thorne, sin pruebas y sin fundamentos”, señaló Aráoz en comunicación con La República.

“El señor hace pronunciamientos, no respeta ni siquiera el debido proceso, ya está juzgando. ¿él es juez?”, añadió.

La oficialista consideró de lamentable el rol de Pedro Chávarry y que “no debería continuar en el cargo”. Sostuvo que la acusación que hizo debe ser propia del fiscal de la Nación y no de una coordinación con el fujimorismo.

“Es lamentable el rol que está cumpliendo. Yo no creo que sean los fujimoristas que están haciendo esto, este señor se ha confundido el rol que tiene”, expresó. “Yo no le puedo echar la culpa a ningún fujimorista de esto, estoy segura que no están metidos en esto. Ese señor se ha vuelto loco”, aseveró.

Sobre las denuncias pendientes en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Mercedes Aráoz puntualizó de que “es conveniente que se inicie ese proceso siguiendo los procesos del Congreso” porque “ya amerita”.

Aráoz señaló que Pedro Chávarry está dividiendo a las fuerza políticas y que la situación que atraviesa Keiko Fujimori no es para aprovecharla.

“La situación que hemos vivido hoy es muy delicada, muy sensible. Hay que ser comprensibles del lado humanitario y no estar echando más leña al fuego”, concluyó la también vicepresidenta.