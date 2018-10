Bancadas critican ley que evita investigar bandas criminales en partidosCorte IDH condena a Perú por desaparición forzada

Diego Quispe. El proyecto de ley de Jorge del Castillo (Apra) para evitar que se investigue al crimen organizado que actúa en los partidos políticos no cuenta con el respaldo de las demás bancadas debido a que, según varios legisladores que conversaron con La República, existe la posibilidad de que a futuro esa norma beneficie a Fuerza Popular, por la investigación que Keiko Fujimori afronta por presuntamente liderar una red delictiva dedicada al lavado de activos en el interior de su agrupación, pero también al mismo Apra.

Juan Sheput, de Peruanos por el Kambio, dijo que en diversas regiones del Perú ha quedado demostrada la existencia de partidos que postulan a elecciones regionales y distritales y son integradas por, precisamente, organizaciones criminales.

financiamiento ilegal

"Incluso son financiadas mediante negocios ilícitos como la minería ilegal o el narcotráfico. No me parece la oportunidad para presentar esa norma porque podía servir para blindar a Fuerza Popular. En el fondo, la generalización, me parece mal", enfatizó.

Detalló que aún el oficialismo no ha tomado una posición al respecto, pero adelantó que Patricia Donayre y Mercedes Aráoz se han mostrado en contra del proyecto aprista.❧

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado peruano por la desaparición forzada de 5 personas durante el conflicto armado interno. La víctima más antigua es Santiago Antezana Cueto, detenido en 1984 por el Ejército en Huancavelica, junto a su tío.

Además, Néstor Rojas Medina, detenido en 1991 por policías de Tocache en un operativo de rastrillaje. Los otros desaparecidos son Cory Tenicela Tella, de la universidad del Centro; Wilfredo Terrones Silva, de los Abogados Democráticos; y Teresa Díaz Aparicio, docente de San Marcos. El tribunal señala que estos casos se enmarcaron en un contexto en que se hacía uso de una práctica sistemática de desaparición forzada como parte de la lucha antiterrorista. ❧