Jorge Del Castillo: "No hay derecho que quieran llamar al APRA como una organización criminal" [VIDEO]

El parlamentario del partido aprista, Jorge Del Castillo, salió en defensa del proyecto de ley que busca evitar que los partidos políticos sean considerados organizaciones criminales.

El congresista, quien también es autor del proyecto, brindó una entrevista a Canal N en la cual dejó en claro que su iniciativa no pretende generar algún tipo de blindaje, ni beneficiar a determinada agrupación política.

"Los delitos los cometen personas, las responsabilidades penales son individuales, aquí se quiere mezclar el partido político con la organización criminal y eso no es correcto", aseguró.

En ese sentido, Del Castillo presentó un documento expedido por una fiscal que ordena la investigación del APRA por el presunto delito de lavado de activos.

"...contra el Partido Aprista Peruano por lavado de activos, no contra fulano o zutano, es contra el partido y eso no puede ser. Hay otras investigaciones que se han hecho contra el mismo Alan García y está bien, pero poner al APRA como objeto de una investigación por lavado de activos es un despropósito. El APRA ha sido creada hace décadas para servir al Perú", expresó Del Castillo.

"Por eso he traído una prueba para que vea que no es un capricho, o como algunos tontos dicen que esto es para blindar a Fuerza Popular, esto es para blindar a Alan García, no no no, esto es para evitar los atropellos contra los partidos políticos", agregó.

Finalmente el congresista defendió a su agrupación política mencionando que siempre ha defendido la democracia. "Cuando muchos trabajaban para la dictadura, yo la combatía y defiendo a mi partido porque no hay derecho que un partido que ha defendido la democracia, que ha tenido exilios, ahora se la quiere llamar organización criminal, no hay derecho, no se lo aceptamos a nadie", sentenció.