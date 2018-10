Desde Adentro

lo que alista el Fujimorismo

Reformas laboral y de salud

En la próxima semana, según ha trascendido, los congresistas de Fuerza Popular iniciarán una campaña mediática para tratar de debatir temas como la reforma laboral, de salud, entre otros. Congresistas de otras bancadas piden, en todo caso, que las reformas sean debatidas con amplitud.

GUSTAVO GORRITI REVELARÁ TODOS SUS SECRETOS

El origen de los CNM audios

El periodista Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, contará hoy en el evento ‘Transparencia Judicial y Herramientas para la Participación Ciudadana’ todo sobre el caso CNM audios. El evento se llevará a cabo en el auditorio de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM). No falte.

llegan para un foro empresarial

Pareja real visita el Perú

El presidente Martín Vizcarra informó que la visita de los reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, se llevará a cabo este 12 y 13 de noviembre. La pareja real tendrá una reunión oficial y participarán en un foro empresarial. “Los vamos a recibir en Palacio de Gobierno al rey y a su esposa. También hay un foro de inversiones españolas en el Perú, al que nos han pedido acudir para plantear cuáles son las perspectivas para que aumenten las inversiones”, declaró.

Milagros salazar reaparece

Fujimorista se arrepiente

Pese a que afirma que no hay ninguna falta ética y que no tiene nada que temer, la fujimorista Milagros Salazar pidió disculpas públicas al presidente Martín Vizcarra, a quien lo llamó “mal nacido”. Además, la fujimorista dijo que la prensa no debería insistir en maximizar sus expresiones contra el jefe del Estado.

Exfujimorista pone su cargo a disposición

Petrozzi se va de Cultura

El renunciante al fujimorismo Francesco Petrozzi dejó la titularidad de una comisión que le fue encargada por su exbancada. “Yo envié una carta a la bancada de Fuerza Popular, donde pongo a disposición el cargo de presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio que ellos mediaron, y a quienes les agradezco por haber confiado en mí”, afirmó.

Fujialcaldes con vizcarra

Cada vez más cerca...

En la reunión del presidente Martín Vizcarra con alcaldes electos en Palacio, el virtual burgomaestre del distrito chalaco de Ventanilla, el excongresista fujimorista Pedro Spadaro, fue ubicado mucho más cerca del mandatario que quien gobernará la provincia del Callao, Pedro López. Fuentes del Ejecutivo dicen que Spadaro habría movido sus contactos. Otro ‘naranja’ fue Juan José Díaz, alcalde electo de Piura.