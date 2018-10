Luz Salgado denuncia interceptación telefónica y le recuerdan a Montesinos

Recibió duras críticas. La congresista de Fuerza Popular Luz Salgado denunció que sus teléfonos habrían sido interceptados al asegurar que presenta problemas en sus comunicaciones y que ocurren circunstancias extrañas con sus celulares.

A través de RPP, la fujimorista expresó su preocupación por la supuesta interceptación telefónica y aseguró que sus dos teléfonos, (uno personal y otro que le brinda el Congreso) sonaban al mismo tiempo cuando solo están llamando a uno de los números.

"Mis llamadas se cortan, nuevamente me tienen que volver a llamar, estoy hablando y no me escuchan, se distorsiona la voz", advirtió Salgado.

Sin embargo, se hizo una prueba en vivo y eso no ocurrió. Ante esto, Luz Salgado manifestó que solo ocurría en su casa, lo que generó que sea blanco de burlas en las redes sociales, donde decenas de usuarios no dudaron en recordarle a Vladimiro Montesinos.

“Y lo dice la amiga de Montesinos y de la Señora K”, “La señora Luz Salgado aún no se olvida de sus visitas a la salita del SIN. Es un psicosocial”, “Esas prácticas fujimontesinistas que tanto ella conoce. Ahora no se acuerda cuando en la salita del sin se reía después filmar a los invitados”, “Haganle caso a la Dra. Salgado, no olvidemos que ella tiene experiencia en seguimiento, grabaciones y Dios sabe qué más”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter.

Asimismo, los cibernautas calificaron esta acción como un “psicosocial”, para distraer la atención de la población.

“Generando Psicosociales. Ya es común, tienen que "convencer a la ciudadanía" que son perseguidos políticos. ¡Vaya paradoja!”, “Ya salieron con sus cortinas de humo y a crear fantasmas, la escuela del doc corre por las venas”, “Vuelven los psicosociales de los 90', a tener cuidado con las mentiras de la mafia. Se vienen con todo, con tal de distraer a la opinión pública”, se puede leer en Twitter.

