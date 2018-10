Uno de los argumentos que viene prosperando en la derecha es que la debacle de Fuerza Popular va a precipitar un auge de los políticos más radicales del espectro de izquierda. Se suele mencionar a Antauro Humala como botón de muestra de lo que podría suceder, pero hay otros nombres en la galería de cucos.

La idea de fondo que ronda a esta argumentación es que una decepción con la derecha puede lanzar a una parte decisiva del electorado hacia la izquierda. Es una idea atendible, y la hemos visto en funcionamiento. Pero no se entiende por qué de todas las alternativas de izquierda disponibles tendría que beneficiarse más la extrema.

El desplazamiento de derecha a izquierda y de izquierda a derecha existe, pero no es la única dinámica del cambio político. Más aún, los decepcionados no suelen oscilar de un extremo a otro, y los extremos suelen existir muy en los márgenes de la aprobación pública. Además FP no puede ser definida como una derecha extrema.

Luego hay un tema de tiempos. La gente se inclina más hacia la izquierda frente al avance de una derecha que no le gusta, y eso se da en un proceso electoral. Suena extraño que una derecha en fuerte retroceso propicie una reacción hacia el izquierdismo extremo. Más bien parece una oportunidad para centristas y moderados.

Si el tema fuera exclusivamente ideológico, la hipótesis “antaurista” olvida que no faltan agrupaciones de derecha en el Perú, algunas incluso contrarías a FP. ¿Por qué no ver las pasadas elecciones como un avance de partidos de centro-derecha y de movimientos regionales moderados en su gran mayoría?

El “antaurismo” es una hipótesis nacida en la extrema derecha, para la cual toda derecha debería ser extrema, y toda izquierda es por definición extrema. En esa medida es un artefacto totalmente ineficaz para convencer a nadie que no esté ya de partida ubicado en alguno de los dos extremos de la política.

Los propios fujimoristas entienden la banalidad del argumento, y lo ignoran. Los únicos que deben estar contentos con esta forma de pensar deben ser Antauro Humala y políticos parecidos, esperando la consumación final de la debacle de FP para pasar a recoger sus votos.