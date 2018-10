Las frases de la semana

“En el chat La Botica se advierten coordinaciones para destruir la imagen del fiscal Pérez”.

Exfiscal supremo Avelino Guillén valora chat fujimorista filtrado.

“Es un mensaje interno político”.

Así respondió la congresista de Fuerza Popular Milagros Salazar luego de publicarse los insultos que ella escribió en el chat La Botica contra el presidente Martín Vizcarra.

“Había una organización de facto al interior de FP que hemos podido identificar a través del testigo protegido, protegido porque teme por su vida al denunciar a una organización criminal”.

Fiscal José Pérez y una de las razones por las que pide prisión preventiva para Keiko Fujimori y otros.

“Es un contrasentido al diálogo y al entendimiento”.

Legislador de PPK Gilbert Violeta cuestionó la recontratación de Walter Jibaja por la bancada fujimorista en el Congreso.

“Me preocupa (juez Richard Concepción) que diga lo que diga, haga lo que haga, usted ya tiene una decisión tomada”.

Keiko Fujimori insinuó que el juez no fallará con imparcialidad.

“Punto, señor magistrado”.

Giulliana Loza, abogada de keiko, perdió los papeles en audiencia y se dirigió de esta manera al juez Concepción Carhuancho.

“Al ver que la lealtad se ha roto por parte del líder, prioricé la lealtad hacia mi familia...”

Congresista de Fuerza Popular Rolando Reátegui explica así su renuncia al partido de Keiko Fujimori.

“Para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza. Entonces, en el Congreso yo hago una gran labor, y no solo en Lima sino también en el interior del país”.

Legisladora de FP Leyla Chihuán declaró esto sobre su sueldo y generó una avalancha de críticas por parte de la opinión pública.

“Él [José Domingo Pérez] no me puede citar porque es mi inferior”

Fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry, se pronunció así sobre posibilidad de declarar en la investigación a Keiko Fujimori.