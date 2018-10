Preguntas a fujimoristas

Señor Director:

Hago una llamada a la reflexión a todos aquellos que hasta ahora han sido militantes del partido fujimorista o lo hayan apoyado: 1) Con todos los hechos comprobados y bien sustentados por el fiscal Pérez, de actos principalmente de lavado de activos y corrupción de funcionarios, ¿existe alguna duda sobre la naturaleza delictiva de esta organización, que únicamente quiere enquistarse en el poder? 2) ¿No quedó manifiesto la mala fe en la función pública en pro de fines políticos partidarios y personales? 3) ¿Queremos seguirle el juego a sus abogados, que solo buscan llevarse abajo el proceso alegando cuestiones de forma y no tratando el fondo, para lo cual el único argumento es deslegitimar declaraciones contrastadas con la realidad? 4) Como buenos ciudadanos, honestos y leales a nuestras buenas costumbres, principios y valores, ¿vamos a apañar estos hechos solo porque somos militantes o simpatizantes del fujimorismo? 5) Hagamos un esfuerzo por hacer juicio imparcial y centrémonos en lo que queremos como sociedad, lo que queremos que nuestros hijos hereden, lo que es digno para nuestro país.

Gino Luis Chávez Pajuelo

Dni 43750382

Concesiones en Lima

Señor Director:

La inversión privada sustentada en un proceso de adjudicación transparente y sin sospecha, que no abusa ni da motivo a protestas, es importantísima y necesaria, no cabe duda. El Estado está en el deber de promocionarla. Sin embargo, pretender que en nombre de no ahuyentar la inversión en general, convivamos con concesiones de servicios públicos, amparadas en contratos tramposos, APP y Obras por Impuestos que pese al largo tiempo de su vigencia aún no tiene ningún estudio serio costo-beneficio y su impacto en la ciudadanía, es una posición que facilita la impunidad y contribuye a acrecentar la indignación ciudadana.

La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso hizo bien en acordar solicitar facultades de Comisión Investigadora para las concesiones. El solo incremento de las tarifas de peajes operados por Lamsac amerita de sobra que el Pleno conceda lo solicitado, pues es un ejemplo de contrato abusivo y sospechoso. Lamentablemente, en estos días, el interés nacional en la corrupción, sirve como pretexto para que el Congreso no actúe con oportunidad en estos casos y se permita, pese a la indignación, que continúe la cobranza del incremento del peaje, sin que sintamos que tenemos a alguien quien nos defienda. Esperamos la pronta aprobación de la solicitud y que la investigación a las concesiones, no sea una “pasada de mano” que blinde casos de evidente corrupción vinculados a “Lava Jato”.

Pedro Morales Mansilla

pmm_wanka@yahoo.es

Desde los 90

Señor Director:

Nuevamente somos testigos del abuso del poder político de los Fujimori. Desde los 90 nos han mentido y silenciado desde los organismos estatales que controlan, debido, en parte, a nuestra pésima práctica eligiendo autoridades. El fiscal Pérez busca con argumentos y pruebas prevenir que una vez más la justicia se le escape de las manos al país y se aplique la prisión preventiva a Keiko y los otros involucrados. Exhorto a las autoridades a cumplir su función y ejecutar la solicitud del fiscal Pérez para la investigación del caso.

Elvis Bermúdez

Estudiante Univ. Simón Bolivar