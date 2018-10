Keiko Fujimori cuestiona a fiscal José Domingo Pérez e insiste en que no se fugará

Keiko Fujimori tomó la palabra durante la audiencia del pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra y de otros 10 investigados. Durante su discurso, la lideresa de Fuerza Popular rechazó los argumentos del fiscal José Domingo Pérez.

En esa línea, la ex candidata presidencial señaló que nada acredita el peligro de fuga y reiteró en repetidas ocasiones que no se fugará del país, pues solo tiene un pasaporte.

“No me fugué antes, no me voy a fugar ahora”, dijo Keiko Fujimori al mencionar que no se irá del país como otro presidente, que tiene una casa en Punta Sal, haciendo referencia a Alejandro Toledo.

Asimismo, la lideresa de Fuerza Popular argumentó que su fuga no depende de estar casada con un ciudadano extranjero.

“Yo no me he casado estratégicamente en el medio de este proceso para tratar de fugarme. Llevo 14 años de casada con Mark Vito Vianella y tengo un solo pasaporte. La nacionalidad de mi esposo no demuestra ningún peligro de fuga, todo lo contrario [...] La fuga ni depende de tener un marido extranjero”, dijo Fujimori.

En su discurso, Keiko Fujimori también justificó que lejos de haber obstruido a la justicia ha “colaborado” durante 18 años siendo constantemente investigada.

Finalmente, señaló que “todos somos inocentes hasta que se pruebe todo lo contrario” y le pidió al juez Richard Concepción Carhuancho que se realiza un debido proceso.