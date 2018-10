Sentencian a cuatro años a alcalde Vásquez Llamo

Wilson Aranda Roncal

Trujillo

El burgomaestre del distrito Víctor Larco, Carlos Vásquez Llamo, fue sentenciado a cuatro años y ocho meses de prisión suspendida e inhabilitación por negociación incompatible en la concesión del terminal pesquero de su jurisdicción, en la que salió ganador el Consorcio Gerstein.

La lectura de sentencia se dio en el 8º Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

Con Vásquez Llamo también fueron condenados los regidores apepistas Walter Escobedo González, Teresa Aguilar Ballarte, Hugo Sánchez Espezúa y Milton Colbert Minchola Mereno.

El alcalde y los demás imputados no estuvieron presentes en la audiencia, por lo que el 31 de octubre se leerá la sentencia completa.

Por su parte, Carlos Vásquez consideró injusto el fallo del juez y anunció que apelará.

“La concesión del terminal pesquero ha estado colgada en el Sistema de Contrataciones del Estado para que cualquier participante pueda estar en ese proceso y pueda tomar parte. No ha habido ningún favoritismo o algún acto amañado. Si hablamos de eso, como piensa el juez, tendríamos que decir que el concurso no fue público y no fue transparente. Pero no hubo nada de eso. Solo hubo un único postor, el Consorcio Gerstein”, arguyó Vásquez.

La sentencia se dio pese a que el 2014 la comuna de Víctor Larco anuló la concesión debido a que el postor no cumplió con sus obligaciones.