Dirigentes de FP se contradicen y niegan haber puesto cargos a disposición

El congresista de Fuerza Popular y subsecretario de este partido, liderado por Keiko Fujimori, Miguel Torres, aseguró que todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) pusieron su cargo a disposición incluidos él y el secretario general, José Chlimper.

Sin embargo, algunos dirigentes fujimoristas negaron haber puesto su cargo a disposición ante la crisis que atraviesa su partido.

El congresista Luis Galarreta y secretario de Educación de Fuerza Popular negó que haya puesto a disposición su cargo, pero aseguró que está dispuesto a contribuir para superar la crisis de su partido.

“Todos estamos con la predisposición de arreglar las cosas y hacer cambios, pero eso no implica necesariamente dejar el cargo”, indicó Galarreta a El Comercio.

Además, el fujimorista Luis Galarreta reconoció que sí existen fricciones entre la presidencia del Congreso y la vocería de Fuerza Popular.

Por su parte, Antonio Medina, secretario de Ideología de Fuerza Popular, también descartó que haya puesto su cargo a disposición y enfatiza que es importante que se comprometan a cambiar.

“El CEN no se reúne hace un par de meses. Yo no me atornillo al cargo, pero no es que por esta coyuntura haya puesto el cargo a disposición. Eso sí, considero importante generar una corriente de cambio”, indicó.

Piden licencias

Hace algunos días, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, presentó una licencia temporal al partido de Fuerza Popular, esto mientras encabece el Congreso de la República.

Del mismo modo, Luis Mejía Lecca, tesorero de Fuerza Popular y actual jefe de la Oficina de la Defensa de las Leyes del Congreso, también pidió una licencia de sus labores hasta que se defina la situación de Keiko Fujimori, quien enfrenta un pedido de 36 meses de prisión preventiva.