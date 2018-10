Aráoz sobre pedido de diálogo de Keiko: "Lo hubiera pedido antes" [VIDEO]

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, declaró que el pedido de Keiko Fujimori para iniciar un diálogo entre fuerzas políticas llega muy tarde, ya que por el contexto actual, su discurso suena "fuera de lugar".

En una entrevista RPP TV, la también congresista oficialista sostuvo que desde que Martín Vizcarra asumió la Presidencia de la República, intentaron establecer un dialogo directo con Fuerza Popular, pero no encontraron respuesta alguna.

"Primero que el presidente jamás ha estado en voluntad de guerra. Desde que fuimos elegidos en 2016, tuvimos toda la buena voluntad para dialogar con todas las fuerzas políticas. Lamentablemente, el fujimorismo no lo quiso hacer", comentó Aráoz.

Además, la parlamentaria mencionó que se debe esperar hechos concretos para comenzar a creer en su pedido de iniciar un diálogo.

"No sé si ella representa algo en particular. Fuerza Popular está mostrando un alto grado de división [...] Si vemos, por ejemplo, que ya no se protege más a los Hinostroza, como se hizo en el Legislativo, podemos comenzar a creer, igual si vemos hechos concretos respecto a un cambio de actitud dentro del Congreso, lo veremos con mucho agradecimiento. A los hechos nos vamos a tener que remitir", agregó Mercedes Aráoz.

Finalmente, la vicepresidenta indicó que las declaraciones de Keiko Fujimori, a pocas horas de la audiencia de 36 meses de prisión preventiva en su contra, pareciera más un "apremio para evitar ir a la cárcel".